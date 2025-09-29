午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣穩定，今天各地多雲到晴，午後西半部地區及各山區有雷陣雨，尤其屏東要留意局部大雨。中秋節連假期間可能有熱帶擾動發展機會，但若擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，僅南部及各山區午後有局部雷陣雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天各地晴朗穩定，午後西半部地區及各山區有雷陣雨，中南部要留意局部大雨，未來一周太平洋高壓勢力強盛，天氣穩定，要留意高溫炎熱。

張竣堯指出，南海至菲律賓東方海面屬於大低壓帶，中秋連假期間不排除有熱帶擾動發展，但若熱帶擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，今天台灣上空雲量偏少，受太平洋高壓影響，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，屏東地區及中南部山區有局部大雨機率。

他表示，周二至周五太平洋高壓勢力偏強，各地多雲到晴，午後山區及局部南部地區有雷陣雨。周六至周日環境轉東風，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨，午後南部及各山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周各地高溫普遍為30至35度，明天西半部33至35度，東半部31至32度，大台北及中南部近山區有36度以上機率，中午前後紫外線偏強，提醒民眾補充水分。另外，今天沿海及離島仍有長浪，前往海邊活動要留意。

▲未來一周各地高溫普遍為30至35度。（圖／氣象署提供）