　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣穩定，今天各地多雲到晴，午後西半部地區及各山區有雷陣雨，尤其屏東要留意局部大雨。中秋節連假期間可能有熱帶擾動發展機會，但若擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，僅南部及各山區午後有局部雷陣雨。

中央氣象署預報員張竣堯表示，今天各地晴朗穩定，午後西半部地區及各山區有雷陣雨，中南部要留意局部大雨，未來一周太平洋高壓勢力強盛，天氣穩定，要留意高溫炎熱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張竣堯指出，南海至菲律賓東方海面屬於大低壓帶，中秋連假期間不排除有熱帶擾動發展，但若熱帶擾動不活躍，各地仍是多雲到晴，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

他指出，今天台灣上空雲量偏少，受太平洋高壓影響，午後西半部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，屏東地區及中南部山區有局部大雨機率。

他表示，周二至周五太平洋高壓勢力偏強，各地多雲到晴，午後山區及局部南部地區有雷陣雨。周六至周日環境轉東風，花東及恆春半島不定時有短暫陣雨，午後南部及各山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，張竣堯指出，未來一周各地高溫普遍為30至35度，明天西半部33至35度，東半部31至32度，大台北及中南部近山區有36度以上機率，中午前後紫外線偏強，提醒民眾補充水分。另外，今天沿海及離島仍有長浪，前往海邊活動要留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周各地高溫普遍為30至35度。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
344 1 7957 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設
推車哥好眼熟！竟是《華燈》日籍男星　救災全被拍
帶女兒衝災區　律師一到捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教
台八男星外甥女遭吊車司機「二度輾斃」　告別式心碎發聲
逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

馬太鞍橋旁驚傳潰堤！花蓮光復志工急撤喊「快跑」　縣府澄清了

陳美鳳力挺陳謙文.方馨做公益　演唱會收入「捐給花蓮救災」

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

光復再傳潰堤！大喊快跑驚惶逃離畫面曝　縣府緊急說明

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

帶女兒衝災區　美女律師一到就捐2鏟子「改做1事」！網讚最佳身教

馬太鞍休閒農業區正常開放　業者悲嘆：10月觀光客訂單全遭取消

逃洪水死劫！花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

午後西半部留意雷陣雨　中秋連假恐有熱帶擾動發展

房屋被拆掉　花蓮阿公淚「什麼都沒了！」阿嬤暖心1句惹哭139萬人

花蓮師轟「沒看到國民黨的人」　網嘆「要掛牌子嗎」：救災別搞對立

離開災區！鏟子超人「1物能丟就丟」超重要　出現頭痛、腹瀉快就醫

光復國中淤泥厚達1公尺！水電師傅「趴地鑽縫」搶修畫面曝

台鐵今再加開9列次、增停14列次　助花蓮光復救災需求

史上最大離職潮！川普大砍人力　美10萬公務員明將集體辭職

Ryu拍片自責說謊失信！　女畫家「曝傷照」控訴遭毆打：耳鳴3個月

潰壩衝擊慘烈！光復農業及休閒產業損失近4億　復甦希望再歸零

同島一命！玉里鎮公所發動自由捐　協助光復鄉災民

極地超馬一哥陳彥博捷報　希臘超馬賽首日領先

詐欺犯判囚2年5月拒入監！警開9槍仍落跑...5hrs後被捕再涉3罪

15年前曾有婚約！SJ神童驚人脫口：我離婚了　韓網掀熱議

1天2次大烏龍撤退！他喊「最需要做1件事」：萬一踩踏，不堪設想

周興哲親揭「攻蛋沒脫衣」內幕！　首場突遇2狀況崩潰：真的很慘

4台灣人在菲律賓被抓！　涉人口販運、偷渡、非法打工

【維持紅色警戒】馬太鞍堰塞湖最新空拍！蓄水量剩600萬噸

生活熱門新聞

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

中秋發了！　5生肖財運一路旺到聖誕節

快訊／9縣市有感！05：23規模5.4地震　最大震度2級

潰堤「撤離簡訊曝光」　2關鍵字難判危險性

明顯降溫！　估首波東北季風時間曝

雙擾動醞釀！　模擬路徑曝

護理師貼10字告示災區趴趴走　背影惹鼻酸

花蓮「跑贏洪水的男人」　阿公爆紅：靠一雙黑色拖鞋

徐榛蔚擋路！怪手大哥嗆「不要作秀啦」影片曝光

慈濟衝花蓮救災「全日駐診、煮熱食」！網讚：世界第一

大同村急徵身強體壯志工！救災須知曝光

輪到你了！　4生肖迎接逆轉勝

更多熱門

相關新聞

氣象專家示警恐有新颱風！可能路徑曝

氣象專家示警恐有新颱風！可能路徑曝

受太平洋高壓影響，今（28）日起至下週，全台大多為多雲到晴的穩定天氣，白天炎熱，西半部高溫可達33至35度，東半部約31至32度，局部地區甚至出現38度極端高溫。不過。氣象專家警告，關島附近的「東風波動系統」正逐步西移，恐於10月2日至4日間發展為熱帶低壓甚至新颱風，路徑若偏北，將對花東地區造成威脅。

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

明天西半部防午後雷陣雨　周六熱帶擾動發展「2地水氣增」

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

午後2地留意雷陣雨　中秋節前後又有熱帶擾動發展

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

午後雷雨連2天擴大　下周六熱帶擾動醞釀

教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

教師節午後雷雨擴大　快10月了還在熱！高壓盤據一周

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

花蓮光復重創6天　受災教師怒曝現場：完全沒看到國民黨的人

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

荒謬！台中「重機具超人」到花蓮被放鳥

光復「內陸海嘯」！酷的夢「涼山鬼」來了

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

今變天！　午後雨區擴大

孫生花蓮救災畫面曝光

打賭扛4袋水泥！　男當場脊椎受損慘死

影片打臉！縣府稱徐榛蔚助民眾脫困　卻被拍到「轉頭就走」

台俄混血女星自爆「遭啦啦隊搶男友」給出3線索

醫療車、義煮團進不去災區　花蓮縣回應

蛋黃酥名店　遭爆食安問題

大馬村長撤離0傷亡　光復鄉長回應了

更多

最夯影音

更多
超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？

超荒謬！台中「重機具超人」花蓮被放鳥　急問：我們怎麼辦？
神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

神救援！光復災民小腿感染「爛成腐肉」　高雄醫師當場開刀清創

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

汪寄住阿公家每天早起散步　回來狂補眠「累得像狗一樣」

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

「童童神起」回歸！挑戰aespa〈Whiplash〉　姜鎬童變「豬selle」喊：50幾歲也能成長

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

花蓮災後第6天！卓揆抵達前進協調所　與徐榛蔚交頭接耳討論災情

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面