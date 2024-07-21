台中男跟女友分手想不開　「警界肌肉猛男」出動及時救命

▲陳晉豪有「警界肌肉猛男」之稱，放假時擔任無給職的嘉義縣健美委員會總幹事。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中港務警察隊西碼頭中隊警員陳晉豪有「警界肌肉猛男」之稱，今（21）日上午7時許，他接獲通報有男子在海邊意圖輕生，立即出動前往找尋，終於在電廠出水口發現男子，並通知家屬將其帶回。

台中港務警察總隊表示，陳晉豪今天上午7時30分獲報，有男子意圖輕生，立即趕往尋找疑似地點，但港區幅員遼闊，在報案地點不明確的情況下，陳員以經驗判斷可能位置，經積極找尋後，終於在電廠出水口附近尋到林姓男子。

▲陳員及時發現林男。（圖／記者白珈陽翻攝）



經瞭解，林男（29歲）與前女友分手後鬱鬱寡歡，開車到台中港看海，借酒澆愁後一時想不開。所幸民眾發現報案，陳晉豪找到林男車輛，立即通知救護車協助送醫，並通知家屬到場，家屬也表達感謝之意。

陳晉豪（51歲）有警界肌肉猛男之稱，放假時擔任無給職的嘉義縣健美委員會總幹事，平時熱愛運動，練就一身健美身材，工作之餘也不遺餘力推廣健身運動，他說，維持體態除了執勤時能面對各種突發狀況，也能幫助更多需要幫助的民眾。

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