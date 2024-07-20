陝西高速「橋面垮塌40米」致11死30多人失蹤！路人摸黑攔車救人

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省商洛市柞水縣高速路一大橋19日20時40分左右大片垮塌，垮塌橋面約40公尺。官方通報，截至20日10時，已搜救發現車輛5輛，遇難11人，目前還有近20輛車30餘人失聯。事發後，有親歷者表示，事發當時有路人激動攔車，但有的車沒停，眼看著掉了下去。

▲事發為晚上。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

據《央視新聞》20日通報，19日20時40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內突發暴雨山洪，導致丹寧高速公路水陽段山陽方向K46+200處嚴坪村二號橋局部垮塌。截至20日10時，已搜救發現車輛5輛，遇難11人，初步核查還有近20輛車30餘人失聯。目前，各項救援工作正在緊張開展。

據《瀟湘晨報》報導，19日晚，就有網友發文稱，陝西省商洛市柞水縣嚴坪村附近一高速路段發生垮塌，有車輛掉落，「高速的橋，柞水鳳凰東這裡，掉下去大小車不少。」

上述影片留言區中有人表示自己當時「也是在那裡逆行掉頭」。有人稱，「（現場）封鎖了，來了幾十輛救援車。」另有網友反映柞水縣多地斷網斷電。

7月20日上午，一名當地網友表示，自己家屬當晚有開車經過該路段，自己晚上9點鐘打電話打不通，到現在仍失聯。

另一名網友稱「橋塌了，有大車和小車掉下去了。」該親歷事發現場的網友說，19日晚9時12分許，自己行駛到該路段看到前面路邊有不正常路況，以為有交通事故，「應急車道上兩部車停放，有幾個路人在喊我停車。當時那幾個人很激動，他們說攔車的時候有的車沒停，看著直接下去了。還遇到附近村民，連鞋都沒穿，上來幫忙。」

對於掉落車輛的數目，該網友表示不太確定，「天太黑，車速都很快，平均都在一百多碼。」

嚴坪村一名村民王先生表示，自己這幾天待在縣城沒回村，村裡19日晚斷網了，目前尚未完全恢復。他從老家的人瞭解到，有人事發時看到四五輛車掉落，但不知道後續情況如何。

柞水縣應急管理局工作人員稱，公安、消防、應急等相關部門均在現場處置，目前尚未收到現場情況回饋。柞水縣委宣傳部工作人員稱，確實有車輛掉落，尚不清楚具體數目。