獨／鄰曝一週沒見人　警消破門搶救「意圖輕生女」結局翻轉　

▲消防員拿出破壞器材要破壞大門進入 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市消防局接獲一起報案電話，表示有人疑似意圖輕生，趕緊出動救護車前往救援，不過抵達之後，陪同處理的員警跟救護員敲門都沒有應門，於是又請消防局勤指中心加派人力破門，鄰居被巨大的聲響嚇到出來看，議論紛紛！員警也詢問隔壁鄰居這棟住戶有多久沒看到了，鄰居回答將近一週，這個答案讓在場人員頓感不妙，但最後案情大逆轉。

這起案件發生在19日晚間，有人通報某住處疑似有人意圖要輕生，救護人員以及員警十萬火急趕到之後，發現這棟民宅一到四樓都沒有燈光，而且敲門也沒有人回應，於是救護人員回報要求加派人力來協助破門，而消防隊也迅速趕抵，而確定都沒有人回應之後，利用鐵橇要將一樓大門破壞。

▲屋內傳來女子聲音要大家離開 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲最後確定是烏龍一場，消防員跟員警跟這名女住戶了解情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

巨大的破壞聲響驚動了附近鄰居，大家紛紛跑出來查看，員警也詢問隔壁鄰居多久沒看到住戶了，鄰居回答將近一週，這個答案讓在場的人心中浮起一絲絲的不安感，但突然間，眼尖的員警大喊了一聲「有人！窗戶有人」，消防員才停止破門，詢問是否有人，結果裡頭傳來一聲女性聲音，要大家離開。

員警請求這名女子打開門，這名女子開門後態度激動，非常不友善，還問大家要做什麼？員警好聲好氣的跟她解釋，並且詢問相關資料，而救護員也重複確認這名女子沒有狀況，也不需要就醫。至於為什麼會有人通報她疑似意圖輕生？最後員警給了答案：「因為她說要她要嚇兒子」，至於她跟兒子之間的過程為何就不清楚了。

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