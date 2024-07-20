陝西公路橋梁垮塌已致11死30多人失聯　習近平指示全力救援

▲陜西省商洛市一大橋塌方。（圖／翻攝自央視）

文／中央社

中國陝西省商洛市柞水縣境內一處高速公路由於山洪暴發導致橋梁坍塌，目前已釀11人死亡、30多人失聯；中國國家主席習近平指示，當務之急是全力搶險救援、搜救失聯人員。

央視20日報導，19日晚上8時40分左右，陝西省商洛市柞水縣境內一處高速公路橋梁由於山洪暴發坍塌，導致一些車輛墜河；截至20日上午10時，這起災害事故已造成11人死亡、30多人失聯。

報導指出，習近平高度重視，對此作出重要指示，要求當務之急是全力搶險救援，千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，妥善做好家屬安撫等善後工作；注意科學施救，細緻排查周邊安全隱患，嚴防次生災害。

習近平強調，目前正值「七下八上」（指7月下半月、8月上半月）防汛關鍵期，各地區和有關部門要高度重視、落實責任，加強監測預警，強化巡查排險，落實各項措施，確實保障人民群眾生命財產安全。

中國國務院總理李強要求，盡一切努力搜救失聯人員，儘快查明原因，妥善做好善後工作，抓緊排查處置險情，嚴防次生災害；必須舉一反三，進一步地落實各方責任，全面排查各類風險隱患，做好災害事故等防範。

根據習近平指示和李強要求，中國國務院副總理張國清率有關部門負責人員趕赴現場指導救援處置工作。陝西省、商洛市已經組織、展開救援，目前現場救援、善後處置等工作進行中。