台中排隊名店「肉蛋吐司」蛋餅吃到鐵屑！食安處要上門稽查

▲有網友發文稱購買台中知名店家「肉蛋吐司」，吃到鐵屑。食安處回應將上門稽查。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）



記者許權毅／台中報導

台中市排隊名店「肉蛋吐司」傳出食安問題，有網友昨日前往購買早餐，卻在蛋餅裡頭吃到鐵屑，差點就要吞食下去，還好及時發現，才沒釀成受傷。民眾稱想向店家反應卻無人接聽電話，市府1999也無人接聽。台中市食安處則表示，將前往稽查。

位在台中市北區健行路的「肉蛋吐司」是台中代表性店家之一，曾被知名電視節目獲選為「十大美食英雄」，每到假日更是會有滿滿人潮排隊，想享用還得花上一段時間。在7794則Google評論中，高達4.4星好評，有一定人氣。

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有女網友在爆料公社發文說：「昨日先生去台中肉蛋吐司買早餐，我點玉米蛋餅，吃到一半咬到一個很硬的東西，本來以為是鋼刷或指甲，結果吐出來看竟然是一根很硬的鐵屑！」女網友表示想跟店家反應，無奈電話打不通，台中市府食安專線也無人接聽，認為「同一批食物恐怕早就被吃下肚，還需要稽查嗎？」。

台中市食安處今日表示，將依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止金屬或其它雜物混入食品中。對於民眾反應蛋餅含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。