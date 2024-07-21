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大陸 大陸焦點 特派現場

UNIQLO中國獲利大跌　CEO：年輕人買平替品

▲UNIQLO示意圖。（圖／CFP）

▲UNIQLO第3季在中國市場業績突然下滑，UNIQLO大中華區執行長潘寧在簡報中分析，中國消費者的心態發生了轉變。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國消費降級下，以性價比著稱的日本成衣品牌優衣庫（UNIQLO），3至5月在中國獲利大跌。UNIQLO大中華區執行長潘寧指出，中國消費者的心態發生轉變，年輕一代不再選擇品牌，而是購買平價替代品。

UNIQLO母公司迅銷（Fast Retailing）11日發布2024財政年度前3季（2023年9月至2024年5月）業績報告，綜合收益年增10.4%，綜合經營溢利大增21.5%。其中，第3季（3至5月）收益及經營溢利大幅增長，綜合業績再創新高。

但在業績亮麗下，UNIQLO報告提到，中國大陸及香港市場錄得收益下降，經營溢利大幅下降。中國大陸市場由於上年度同期比較基期高、消費意願不高，加上天候不良，商品組成未能滿足顧客所需，銷售情況欠佳。

據每日經濟新聞，針對UNIQLO第3季在中國市場業績突然下滑，UNIQLO大中華區執行長潘寧在簡報中分析，中國消費者的心態發生了轉變，性價比消費在年輕一代中尤為明顯。他們看到了一套以「平替」（平價替代品）為中心的消費價值觀，消費者不再選擇品牌產品，而是選擇品質差別不大的更實惠的產品。

潘寧並指出，越來越多的消費者希望在安全、保障和健康方面提高他們的生活品質，對可靠、穿著舒適、易於打理、可以作為日常穿著和運動裝的產品越來越感興趣和需求。他認為，這其實是UNIQLO的優勢，UNIQLO有潛力成為中國大陸消費者的首選品牌。

不過報導引述瞻勝傳播創始合夥人龐瑞指出，UNIQLO一方面具備把握中國消費者「平替」價值觀的實力，另一方面也有「被平替」的隱憂。由於中國市場服裝業高度成熟、電商管道廣泛使用，UNIQLO在中國市場優勢並不顯著。

龐瑞指出，中國有很多本土品牌可以做到比UNIQLO價格更低、款式更多、回應消費者速度更快、同時品質也還過得去。

儘管在2024財年第3季收入、利潤均下滑，但潘寧指出，中國市場仍然有巨大的增長潛力；UNIQLO在中國大陸主要市場的知名度為94%，至少購買過一次UNIQLO產品的受訪者占比84%。

「目前的市場份額仍為2%或更低。」潘寧在簡報表示，UNIQLO在中國仍有很大的拓展潛力。

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