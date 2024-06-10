試穿完了　UNIQLO店員「喊1句」妹子愣住！過來人解釋了

▲UNIQLO深受台人喜愛。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系服飾品牌「UNIQLO」深受台人喜愛，在台灣至少有70間店舖。就有妹子近日去UNIQLO時，進試衣間試穿衣服，出來後聽到店員一句話，頓時愣住「有需要這麼卑微嗎…真無法接受這個台詞」，話題引發熱論。

一位女網友在Threads納悶發問，「在UNIQLO試穿完，為什麼店員要說『試穿辛苦了』？是教育訓練一定要這樣嗎？」直呼無法接受這句台詞，「店員真的有需要這麼卑微嗎？」也在留言處直呼，「真心建議台灣或其他國家的服務台詞要換一下，因為不可能有店員會真心覺得客人試穿辛苦，也不可能有客人覺得自己試穿很辛苦吧！」

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貼文引發討論，「試穿辛苦了感覺很諷刺耶！我是多胖？會有多辛苦」、「我每次都想說試穿很好玩不辛苦，員工你們才辛苦，但認真跟他們說『不會』好像滿奇怪的，因為對他們來說這句話就是一個台詞，不是真的有什麼意思」、「試穿真的累，by覺得他們版型有點小的胖阿姨。」

不少網友也相當不解，「試…穿…辛苦了？無法理解哈哈哈」、「挺尷尬的，辛苦的是店員才是呀！」「之前在海底撈的服務生一直跟我說『再麻煩了』『再麻煩了』『再麻煩了』，我真的白眼翻到天邊去，好煩」、「我作為客人，聽到這句會傷心，會發自內心地希望店員不用講這句話，聽了很心疼。」

其中，還有人表示，「公司規定的，日商超多莫名其妙的規定，之前聽主管說，日本的UQ下班的時候，還會跟假人說辛苦了…」、「正常哦！以前面試通過還要咬筷子集訓，不曉得現在還有沒有」、「我比客人早到櫃台等他來結帳，我還要跟客人說：不好意思讓您久等了。」

不過，也有網友認為，他覺得這是不錯的作法，「每個人對於語言的接受度有差。我覺得是：店家認為顧客願意花時間、力氣來試穿該公司的衣服，等同於顧客支持他們的品牌與服務，是一個表達感謝的方式。有時候換個角度想一下，會覺得這是一種貼心。」

事實上，日前也有另一名女網友在Dcard表示，某天去餐廳點菜時，聽到店員隨口說「『幫我』刷QR Code喔」，這讓原PO想起之前試穿衣服，店員同樣也說「『幫我』到第一間更衣室」。

她直言，以她認知的「幫我」，應該是實質有幫助到對方，但上述兩種狀況來說，「我沒有做任何幫助到對方的事！」面對店員常把「幫我」掛在嘴邊的狀況，讓她聽得很困惑甚至煩悶，「我到底是要幫你什麼？在工作場合正確使用中文很難嗎？還是我有誤解的地方呢？」