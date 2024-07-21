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八種水果容易「招你來」！　鬼月「十大禁忌」一次看

▲農曆七月鬼門開，鬼月「10大禁忌」一次看。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲農曆七月鬼門開，鬼月「10大禁忌」一次看。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳香菱／綜合報導

農曆七月初一是「鬼門開」的日子，今年的初一對照國曆是8月3日，其實鬼門開的時辰在子時，也就是前一天的晚上11點，所以是在8月2號就開了！傳統習俗中有很多「鬼月」不能做的事，拜拜避免「這些水果」、小心鬼月「十大禁忌」，才能在鬼月中和祂們和睦相處。

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拜拜水果禁忌

不能拜有籽的水果
因為多籽水果通常會連同果肉及種子一起吃下肚，但種子因不易消化、會隨著排泄物排出來，被認為是從糞便中長出來的水果。

不能拜釋迦
因為釋迦形狀像釋迦摩尼佛的頭，有對神明不敬的意味。

不能拜鳳梨、香蕉、梨子
這些水果都有「招」、「旺旺來」諧音，有一個接一個過世、跟住生者一起走的意思。

不能拜成串水果
像是荔枝、龍眼、葡萄，這種一串一串的水果，有「一連串厄運」、「死成串」的諧音含意。

香蕉、李子、水梨不適合一起拜
 這三種水果合在一起，在台語的諧音就是「招你來」。

▲▼ 營養師曝夏日減肥4 NG水果 。（圖／示意圖／達志影像）

▲農曆七月鬼門開，別拜這些水果。（示意圖／達志影像）

鬼月10大禁忌

1.避免晚上曬衣服
 據說，祂們喜歡潮濕的環境，且衣服像人形，更容易招來「好兄弟」，甚至在收衣服時，會順勢把依附的鬼魂一起進屋內。

2.避免買車買房
 不少人忌諱在鬼月買賣車子和房產，一方面害怕買到不乾淨的鬼屋，也擔心會被「鬼遮眼」而買到不好的東西。

3.晚上不要去海邊、深山
 七月剛好是暑假，學生都會去海邊、河川戲水。相傳會有「水鬼」在抓交替，且漲退潮的變化大，容易溺水，發生危險。山上陰氣較重，「八字太輕」容易招鬼上身。

4.半夜別在外逗留
 晚上是祂們的活動時間，容易交到更多「好朋友」。

5.不要在晚上剪指甲
 會剪掉長輩的壽命

6.不要在半夜吹口哨
 相傳在深夜吹口哨或笛子，好兄弟會以為有人在呼喚祂，吸引許多「好朋友」聚集。

▲農曆七月鬼門開，鬼月「10大禁忌」一次看。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲農曆七月鬼門開，鬼月「10大禁忌」一次看。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

7.不可在室內撐傘
 相傳雨傘容易招陰，因為鬼魂不見光日，會躲在傘中，容易引鬼魂入室。而且雨傘的「傘」，是「散」的諧音，在家中撐傘也有財運不順散財、家人分散之意。

8.晚上不亂拍照
 容易拍到靈異照片，發現鬼在對你比耶，而相傳拍到「鬼入鏡」會招來厄運。

9.別把筷子插在飯上
 在習俗中，要祭拜的供品上需要插上香，而筷子直立插在飯碗上，會讓「好兄弟」以為是給祂的供品，會招來祂們共食。

10.不要亂拍別人頭和肩膀
 相傳人有三把火，分別在雙肩和頭頂上，輕輕一拍就會滅掉，更容易讓鬼魂上身。

對於鬼月「10大禁忌」，有一派網友認為，「寧可信其有，雖然沒遇過，但我尊重」、「我超怕鬼，我要待在家一個月」，也有許多網友搞笑回應，「我試過在鬼月晚上曬衣服...隔天衣服就乾了」、「人比鬼更可怕」、「我住山上，我不回家了」。

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