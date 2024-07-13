大暑禁忌！　大凶之日「1生肖2星座」易出事

▲屬蛇的人當日要當心煞氣過重。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

二十四節氣中的「大暑」，是氣候最酷熱的時刻，今年的大暑落在國曆7月22日，鑽研塔羅的小孟老師在臉書上分享大暑的開運與禁忌，小孟老師並指出，大暑為大凶之日，諸事不宜，也點名3種人當天必走衰運，其中，屬蛇者少去偏陰場所，以防煞氣入侵或交通事故上身。

據小孟老師表示，古人稱「大暑熱不透，大水風颱到」預告大暑若不夠熱，就會有颱風大雨，另有一種說法「大暑熱不透，收成就不夠」顯示大暑不夠熱，收成就不夠，因此大暑節氣到來，天氣則越熱越好，而今年大暑落在7月22日，恰逢太陽經過黃經120 度，小孟老師也提醒大眾如何趨吉避凶，在節氣到來時能平順度過。

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以下為大暑禁忌：

不宜曝曬

大暑當天天氣易過度炎熱，不宜在外曝晒太久，避免紫外線影響皮膚組織。

忌辛辣與油膩食物

大暑不宜吃太麻辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。

忌食冰冷食物

大暑天氣悶熱，倘若吃太冰冷食物容易頭暈頭脹，建議喝溫水。

冷氣不宜開太強

因為室內開太冷室外太熱，容易因為溫差變化造成頭暈的狀況發生。

另外，小孟老師也指出，大暑為大凶之日，諸事不宜，尤其3種人容易有衰事發生：

屬蛇的人

屬蛇者大暑當日要注意煞氣過重，不宜出入較陰的地方並防範中暑。

雙魚座的人

雙魚座因為受到海王星逆行，不宜到海邊或河邊沖到水煞。

摩羯座的人

摩羯座受到冥王星逆行影響，要注意交通事故，並留意3C產品耗損。

以下為大暑開運法：

建議大家可多食用根莖食物，以蕃薯最好其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。



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