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最熱節氣「大暑」要來了！4生肖小心過勞　3種苦味食物可防中暑

▲▼天氣配圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲22日15點45分節氣來到「大暑」 。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

下周一（22日）將迎來大暑，是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣。民俗專家楊登嵙表示，隨著高溫來襲，人體排汗多、消耗大，易動肝火，感到心煩意亂、睏倦乏力、食慾不振、急躁焦慮等，這個時候就不得不注意大暑的一些禁忌和養生，其中有4生肖更要特別注意健康，小心因過度勞累而引起神經緊張。

楊登嵙提醒，今年大暑這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃爲宜，生活作息要有規律。

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另外，楊登嵙也分享大暑在食、衣、住、行、育、樂的開運養生及禁忌，內容如下：

一、 食的開運大法：

1.飲食宜「以清為補」：

「大暑」養生飲食宜「以清為補」，宜補氣清暑，宜健脾養胃，宜藥粥進補。清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等；補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，亦可選用西洋參、太子參、黃芪；健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等；藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥等。

2.宜吃三種苦味食物：

苦瓜，可清熱解暑，苦菜，可防治貧血，苦蕎麥，可清腸排毒等。苦味食物不僅清熱，還能解熱祛暑、消除疲勞。所以，大暑時節，適當吃苦味食物，可健脾開胃、增進食慾，遠離濕熱邪氣，還可預防中暑。此外，苦味食物還可使人產生醒腦、輕鬆的感覺，有利於人們在炎熱的夏天恢復精力和體力，減輕或消除全身乏力、精神萎靡等不適。

▲苦瓜。（圖／取自pixabay）

▲苦瓜可清熱解暑。（圖／取自pixabay）

3.宜吃三種瓜類：

西瓜，可生津止渴，甜瓜，可清熱利尿，哈密瓜，可緩解焦慮。夏天，酷熱的天氣使人體過度出汗，消耗了大量體液，並消耗了各種營養物質，因此很容易感覺到身體乏力和口渴。吃瓜要適量，不可過量，如果大量吃進生冷瓜果、寒性食物，會損傷脾胃陽氣，使脾胃運動無力，寒濕內滯，嚴重者則會出現腹瀉、腹痛等癥狀。

4.宜喝三種湯：

雞湯，可提高免疫力，冬瓜荷葉湯，可降血壓，綠豆湯，可消暑、除煩惱。夏天一般以清淡的滋補食品為主，另外，瘦豬肉、鮮瓜果、芡實等食品都是夏天用以清補的食療聖品。

5.宜吃薑：

俗語：冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。

6.忌油膩食物：

吃了大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。

7.忌喝冷飲：

很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑降溫，這太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。

8.忌大量飲水：

應該採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止。因為，大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，結果會造成體內的水分和鹽分大量流失，嚴重者會發生熱痙攣。

9.忌空腹飲茶：

忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不是很好的人。

▲黃姓男子去年12月在桃園區某日式料理店用餐，排隊取餐時與女客起爭執，黃男飆罵女客還以熱紅茶、炸蝦等物潑向其臉部等處，女客事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲空腹飲茶恐導致胃痛、頭暈、四肢無力、心悸等。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

二、 衣的開運大法：

忌曝曬：

大暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。要穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

三、 住的開運大法：

1.忌長時間吹空調：

夏天使用空調給人們帶來舒爽，同時也帶來"疾病"，長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，環境得不到改善，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀，以及一些皮膚過敏的症狀，例如皮膚發緊發乾、易過敏、皮膚變差等，這類現象在現代醫學上稱之為"空調綜合症"或"空調病"。

2.忌冷水洗浴：

夏季天氣炎熱，人的毛細孔均處於開泄狀態，因此，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損。身體在燥熱的情況下，突然下到冷水裡，身體受到冷的刺激，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。即使是熱水洗浴，亦要注意洗浴後避風，嬰兒及小孩更需注意。

四、 行的開運大法：

忌熬夜：

「大暑」炎熱，容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜。要調整起居，讓睡眠充足，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。

五、 育的開運大法：

忌大量勞動：

大暑天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此，要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。
六、 樂的開運大法：

切勿急躁：

「大暑」高溫酷熱，易動肝火，容易心煩意亂、食欲不振、急躁焦慮等；靜心養生，俗話說「心靜自然涼」，心態宜清靜，越是天熱越要「心靜」，以避免不良刺激。

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關鍵字：

大暑開運禁忌楊登嵙

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