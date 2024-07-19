被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

▲不少人都碰過被多收錢的狀況。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多台灣人喜歡到日本旅遊，尤其是自由行方便又自在，尤其日幣大幅貶值，買東西毫不手軟，不過有網友表示，在池袋的百貨消費，結帳時店家沒有給收據，他主動索取後放進錢包，回家一看明細，居然被多收錢，只買了一個餐袋，店家居然刷了2個，對此，有網友指出，很多觀光客常去的藥妝店、超市都會這樣。

有網友在臉書「日本自由行討論區」發文，建議大家買東西前，要看一下收據，避免被店家多收錢，她在池袋買了2200日圓（約新台幣458元）的餐袋以及其他東西，結帳的時候店家沒有主動給收據，於是向店家索取後直接放進錢包，回飯店查看明細，才發現被多收了一個餐袋的錢。

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對此，不少網友都遇過類似的事情，「我之前在北海道機場，巧克力也被多收一盒」、「我之前買過BB霜也被迫多算一個」、「我也是購買商品的時候直接被多刷了一萬多日幣，回到飯店後才發現」、「上次去日本donki爆買，至少有3樣東西結帳金額錯誤，去兩次，兩次都有錯誤，真的會懷疑是故意的」、「其實刷卡也要小心，我們台灣人是他們眼中的肥羊，我就曾經遇到被盜刷」。

還有網友表示，吃壽司被迫吃2份，「這次去日本吃壽司時，明明都只點一份，結果某些都來兩份，結帳時居然台幣7000多，我們才2大人而已，超傻眼，整個吃不完，當下都餐點直接上來了，而且語言不通，我們也趕飛機，就沒有反映了」。

有網友指出，「上次去買電器遇到在日本工作的台灣店員，那位店員特別告誡我們，日本現在很多藥妝店還有觀光客會去的超市，都會刻意多刷物品，因為我們一次買量都很多，有些人根本懶得對帳，回到飯店才打開袋子，也不可能再返回原來的店跟店家反應了，所以謹慎一點，現場結帳時稍微對一下收銀機的螢幕」。

▼網友提醒，結帳時要注意金額跟數量。（圖／翻攝自FB日本自由行討論區）