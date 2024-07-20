最狂手搖店「14人同時上班」老饕秒懂！店員：還沒營業就有人排隊

▲原PO驚呼，第一次看到這麼多員工的手搖店。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲店林立，手搖飲的飲食文化更成為本土特色，隨著氣候入夏天氣炎熱，幾乎是人手一杯清涼飲品，有網友表示，日前去「一沐日」買手搖，小小的店，居然同時有14名員工在上班，生意超好，貼文曝光，網友大讚「很多分店都是這樣，老闆一定是天使，不然訂單那麼多，員工會做到瘋掉」。

有網友在Threads發文，到一沐日買飲料，抬頭一看，店內居然有14名員工在上班，忍不住驚呼「真的沒看過一間飲料店同時14個人在弄的，一沐日也太忙」。照片中可以看到，穿著綠色制服的店員各就各位，站在自己負責的區域製作飲品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友表示，其他分店也是這樣，「真的，身為台灣人買飲料那麼多年，第一次認真數飲料店裡面的工作人員就是他們店，不管飲料的成本再怎麼低，或是他們生意再怎麼好，還是覺得同個時段有十個人以上在店裡的情景很驚人」、「永和樂華店裡面塞了也7-8個人」、「一沐日真的是這樣！ 我看過最多人一起值班的飲料店」、「逢甲店超小間，裡面擠快10個人」。

還有店員留言，「一沐日超忙但很有成就感，才剛上班就要下班了，前員工路過」、「基本上每天都很忙，甚至鐵門還沒開，就有客人頂著大太陽在外面排隊，員工路過」。另外，也有網友指出，「八曜每次去買也感覺超忙」、「以前在清玉打工也是一間小店擠12個人」。

也有網友大讚，老闆懂得體諒員工辛苦，「超羨慕，我們炸單一個人當五個人在用的」、「哇，一個員工算3萬的話，每個月有42萬就在人事費用了」、「這樣很好啊，不然一個人當兩個人在用，只會壓榨員工的店超可悲欸」、「真好，可以這麼多員工，我們只有三個在做，超累的」。