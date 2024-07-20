　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最狂手搖店「14人同時上班」老饕秒懂！店員：還沒營業就有人排隊

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO驚呼，第一次看到這麼多員工的手搖店。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣手搖飲店林立，手搖飲的飲食文化更成為本土特色，隨著氣候入夏天氣炎熱，幾乎是人手一杯清涼飲品，有網友表示，日前去「一沐日」買手搖，小小的店，居然同時有14名員工在上班，生意超好，貼文曝光，網友大讚「很多分店都是這樣，老闆一定是天使，不然訂單那麼多，員工會做到瘋掉」。

有網友在Threads發文，到一沐日買飲料，抬頭一看，店內居然有14名員工在上班，忍不住驚呼「真的沒看過一間飲料店同時14個人在弄的，一沐日也太忙」。照片中可以看到，穿著綠色制服的店員各就各位，站在自己負責的區域製作飲品。

[廣告]請繼續往下閱讀...
由 @hungch1ang_ 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光，網友表示，其他分店也是這樣，「真的，身為台灣人買飲料那麼多年，第一次認真數飲料店裡面的工作人員就是他們店，不管飲料的成本再怎麼低，或是他們生意再怎麼好，還是覺得同個時段有十個人以上在店裡的情景很驚人」、「永和樂華店裡面塞了也7-8個人」、「一沐日真的是這樣！ 我看過最多人一起值班的飲料店」、「逢甲店超小間，裡面擠快10個人」。

還有店員留言，「一沐日超忙但很有成就感，才剛上班就要下班了，前員工路過」、「基本上每天都很忙，甚至鐵門還沒開，就有客人頂著大太陽在外面排隊，員工路過」。另外，也有網友指出，「八曜每次去買也感覺超忙」、「以前在清玉打工也是一間小店擠12個人」。

也有網友大讚，老闆懂得體諒員工辛苦，「超羨慕，我們炸單一個人當五個人在用的」、「哇，一個員工算3萬的話，每個月有42萬就在人事費用了」、「這樣很好啊，不然一個人當兩個人在用，只會壓榨員工的店超可悲欸」、「真好，可以這麼多員工，我們只有三個在做，超累的」。

ET快訊
一圖看「準颱風」中心　鄭明典：增強徵兆
接待過賈靜雯！　爆料私下真實一面「刷新認知」
陝西高速 「橋面垮塌 」！　11死30多人失蹤
手機紀錄曝！20歲槍手刺殺川普前最後一件事　竟是「上網看色色
快訊／可不可女店員要付7位數賠償金！　總部最新懲處結果
快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會
最狂手搖店「14人同時上班」！　店員：還沒營業就有人排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

教育部公告：閩南語考試正名「台灣台語」　一票人傻眼

公家機關「上班1穿搭」不雅觀　全場點頭：以為是常識

議員與家長要求「整份」狼師性侵調查報告　教育局：將請示教育部

最狂手搖店「14人同時上班」老饕秒懂！店員：還沒營業就有人排隊

一圖看「準颱風」近中心對流爆發　鄭明典：增強徵兆

重機客人借走代步車！違停吃2400罰單裝死　好心車行老闆超無奈

「生生用平板」地方盼顯示器每4年更新！教育部：向政院爭取經費

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

教育部公告：閩南語考試正名「台灣台語」　一票人傻眼

公家機關「上班1穿搭」不雅觀　全場點頭：以為是常識

議員與家長要求「整份」狼師性侵調查報告　教育局：將請示教育部

最狂手搖店「14人同時上班」老饕秒懂！店員：還沒營業就有人排隊

一圖看「準颱風」近中心對流爆發　鄭明典：增強徵兆

重機客人借走代步車！違停吃2400罰單裝死　好心車行老闆超無奈

「生生用平板」地方盼顯示器每4年更新！教育部：向政院爭取經費

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

男大生暑假學游泳！「手高舉過頭」肩卡卡　19歲險患五十肩

布林肯下周會王毅　強調溝通避免台海衝突重要性

高雄警局舉辦暑期青春專案　宣導兒童青少年網路防護

污水工程害停水又沒網路　被迫打烊！台中精誠商圈店家超怒

BTS Jin成FRED品牌大使、李俊昊戴伯爵帥翻　韓星代言珠寶腕錶品牌盤點

日本民宿12人集體「一氧化碳中毒」！　開趴釀意外原因曝

國3火燒車！烈焰黑煙狂冒...自小客燒剩半台　妙齡女及時逃生

ITZY來台開唱「飯店疑現馬陸」　主辦緊急回應：最高規格接待藝人

大貓熊福寶4歲生日！　姜爺爺PO「遠端慶生照」臉上滿是寵愛

信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

24小時內恐有雙颱共舞！4天對台影響最劇烈

交往高富帥撿到寶變扁到飽！恐怖情人5特徵曝

「89猴」入侵澎湖！　嘴叼菸、不戴帽騎車衝遊客中心

私廚遭全部訂位客人放鳥　店家心寒

蔡瑞雪遭酸「維持最高學歷北一女」　她笑回37字

今「雙颱」將生成！　1中颱強度靠近台灣

面試剛錄取！員工突攔路喊「不要來」

颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

更多熱門

相關新聞

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

南海和菲律賓海面有兩熱帶低壓發展，今明可能發展成輕颱，氣象署表示，菲律賓東方熱帶低壓成颱後，下周三、四最接近台灣，規模中颱以上，預計下周二上午發海警，暴風圈較廣，不排除影響陸地，會不會從基隆到彭佳嶼通過仍有不確定性。至於颱風假要看颱風偏折角度及風雨大小而定。

川普前國安顧問指「台國防支出應提高」　綠委曝數據：比歐日略高

川普前國安顧問指「台國防支出應提高」　綠委曝數據：比歐日略高

颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

颱風下周四最靠台灣　專家示警「連3天風雨最大」

氣象署最快下周一發海警　專家曝「2關鍵」暴風圈可能觸陸

氣象署最快下周一發海警　專家曝「2關鍵」暴風圈可能觸陸

24小時內恐有雙颱共舞！4天對台影響最劇烈

24小時內恐有雙颱共舞！4天對台影響最劇烈

關鍵字：

手搖飲台灣人氣員工網友

讀者迴響

熱門新聞

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

4所大學永遠下課！　教育部：近千名學生要轉校

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

更多

最夯影音

更多

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面