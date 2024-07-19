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強化消防救災能力　南消2024年危險物品管理講習訓練

▲台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

屏東縣明揚國際科技公司2023年9月22日大火，造成消防人員及員工等10人罹難、111人受傷，歷年來台南市新營區生達製藥廠、山上區華崧包裝工廠、仁德區色真顏料工廠也接連發生重大火警，凡危險物品相關場所，若不慎發生火警，不但危害甚鉅，救災耗時困難，也容易伴隨重大人命傷亡及巨大的財物損失。

▲台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

有鑒於此，台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。

市長黃偉哲表示，台南市近年在台積電的設廠帶動之下，相關協力廠商也紛紛在台南設廠。高科技廠的進駐，也意味著使用公共危險物品工廠數量不斷增加，因此，消防局對於公共危險物品場所的列管檢查及安全管理責任也不斷加劇且更顯得重要，期盼持續強化執法人員法治素養，齊力建構公共安全網。

▲台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，危險物品管理工作已然成為重要課題，必須不斷檢討改進，並汲取各方面的經驗，以建立更完善的預防制度，發揮最大功效。本次藉由危險物品的講習訓練增進相關的法令素養及提升檢查的專業，讓消防局對於危險物品相關場所能更有效管理，使本市經濟發展及公共安全能更有保障。

▲台南市消防局於7月19日、22日於永華辦公室7樓禮堂辦理本次危險物品講習訓練，特別邀請內政部消防署講師前來授課，參訓人數約100人，以強化消防人員執勤專業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市由於市長黃偉哲對於消防工作的重視及消防局長李明峯專業領導下，面對複合式及未來新型態科技工廠火警，除採購消防機器人、無人機、遙控砲塔等裝備，未來也會採購高效能消防車等特殊消防車輛，同時考量消防人員的救災辛勞，也會採購消防照護車，供救災人員休息輪替補充體力。於此同時，李明峯局長為了讓消防同仁在繁忙高壓的工作環境下，可以在優良舒適的環境充分訓練及休息，努力改善廳舍環境及強化勤休制度保障同仁休息時間。

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