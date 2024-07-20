川普不看重盟友承諾！　美學者：若當選對台存在風險

▲美國前總統川普正式接受共和黨提名。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

共和黨總統提名人川普要台灣付美國保護費。美國學者說，川普勢必會弱化與盟友關係，不利嚇阻中國，是台灣的風險；另外，川普對台灣搶走美國晶片生意的「誤解」可能影響他看待台美關係。

美國前總統川普（Donald Trump）日前正式獲共和黨提名，如果美國總統拜登（Joe Biden）擋得住黨內以他年紀太大為由要求換將的壓力，兩人11月大選將再度對決。兩人外交政策大不同，對台灣的可能影響也受關注。

川普6月接受彭博商業周刊（Bloomberg Businessweek）訪問，呼應去年投入選舉後對台灣議題的一貫發言。對於是否協防台灣，川普未承諾。他感嘆台灣搶走美國的晶片生意。同時他把美國比喻為保險公司，指台灣應付美國防衛費用。

美國賓州大學當代中國研究中心主任、政治系教授戴傑（Jacques deLisle）今天接受中央社訪問時說，如果民主黨勝選，對台政策會比較延續。若川普當選，就很難預測，共和黨國會議員應該會跟著川普走，「我認為對台灣存在風險」。

戴傑指出，其中一個風險是川普用交易手段處理外交。川普要台灣支付給美國更多防衛費用，這與他對北大西洋公約組織（NATO）的態度很像。在台灣軍購方面，雖然美國曾援助，台灣通常是自己埋單，川普的看法是台灣要依市場價格支付。

戴傑說，川普不看重美國對盟友的承諾，不論他如何看待台灣安全，幾乎可確定他將會削弱美國與日本、韓國和其他盟友的關係。近年來，美國與歐洲、日、韓等國合作，加強嚇阻中國。美國與盟友關係弱化，將影響這方面的合作。

拜登2021年上任後至少4次公開表示願意協防台灣；他6月接受時代雜誌專訪時說，不排除動武保台的可能性。此外，近年兩岸情勢緊張，宣示維持台海和平穩定重要性的文字也經常在美國與盟友雙邊會談、或多邊會議中被提及。 華府智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）今天發表文章「台灣的川普困境」指出，川普若勝選，美國的盟友將會面對把外交視為交易的總統，「台灣會深刻感受這個困境」。

塞克斯說，川普2021年卸任前很受台灣歡迎，美台關係是1979年斷交後最緊密的時刻，多名訪台官員都創歷來訪台最高層級紀錄，軍售案、安全合作都有增加。川普一連串對台議題發言後，川普若再任，已不確定台灣能否持續獲得支持。

塞克斯說，對於川普近期的發言，台灣以向來都獲得美國兩大政黨的支持、以及前任川普政府官員也強調台灣的重要性等回應，試圖淡化。這樣說雖沒錯，但總統對外交政策有很大的自主權，如果認為國會能限制川普的外交作為，可能不實際。 他說，有些人認爲美國應全力嚇阻中國侵台，如嚇阻不成應協防台灣，這是基於台灣的地理位置及經濟的重要性，也是因為台灣的民主表現，並要避免未能協防台灣對國際秩序及對盟友關係的負面影響。這些論點可能無法說服川普。

賽塞克斯進一步說，川普對美國與盟友關係持懷疑論，相信他們是獲益的搭便車者。如果美國不協防台灣，可以讓美國盟友知道，自己的安全自己要負責任，他們對美國的需求會減少，整體來說，這樣對美國是有益的。 對於川普說台灣搶走美國晶片生意，戴傑指出，這是川普的誤解，晶片設計與開發的業者多在美國，台積電等廠商是製造業者，兩邊是合作的關係、不是競爭。

塞克斯分析，川普對台灣的看法符合他的世界觀，不太可能改變。對川普來說，國際關係往往由雙邊經濟關係主導，地緣政治僅是次要。川普認為，台灣在經濟上利用了美國，這個觀點很可能影響他對美台關係其他面向的看法。