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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文曝「槍傷過來人」心聲　憂川普會不會更多疑？自戀？

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國前總統川普，日前在造勢活動遭到槍擊，導致右耳血流不止，此事無疑將左右年底美國總統大選的選情。對此，有著相似槍傷經驗的國民黨副主席連勝文昨（19日）在臉書表示，自己直覺認為川普的槍擊案應該不是假造的，但他擔心川普會不會有PTSD，甚或導致決策模式變得更加獨斷，進一步影響兩岸與美國的關係。

連勝文提到，美國雖然是一個充滿陰謀論（conspiracy theory）的國家，但是做為一個槍擊案的受害者，他直覺認為Trump的槍擊案，應該不是假造的，畢竟要在這麼遠的距離瞄準一個人的耳朵開槍，而不傷到腦部，即便是專業的狙擊手，應該也不是很容易吧？

不過，連勝文坦言，自己其實比較關心的是，「這起槍擊案對一個78歲的人心理上會有什麼樣的影響？Trump會不會有PTSD（創傷後壓力症候群）？說真的，外人無從得知」。

▲美國前總統川普在槍傷後，現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普在槍傷後，現身共和黨全代會會場。（圖／達志影像／美聯社）

之所以關心這件事，是因為連勝文在思索，這種對個人生命安全的嚴重衝擊，會不會造成一個政治領袖的不安全感，而導致性格變得十分多疑，也讓決策圈變得更加封閉，甚至因被支持者當作是超級英雄，而產生極度自戀的情況，使決策模式變得更加獨斷？

連勝文認為，這些事情，恐怕無人可以預測，但也就是這種不可預測性，若Trump 當選，才會使美國的政治以及亞洲的地緣政治，尤其是兩岸及美國的三角關係，變得不確定因素更大，風險也更大。

此外，連勝文點出，Trump公開說台灣要付保護費，這的確是非常符合一個從紐約地產開發商出身的人會講的話，「要想在紐約作為一個成功的Real Estate developer，精明、兇悍是必備的條件，而貪婪更是存在每一滴血液中」。

「任何人、任何事都有價格，只要符合個人利益，與敵人或競爭者也可以做成一筆好交易，只是Trump在做地產商時，信用並非完美，也曾經申請破產過，所以當我們付了保護費之後，是否從此之後就安然無恙？我個人十分存疑！」

連勝文直指，畢竟台灣在Trump做總統的時候，花了這麼多錢買了這麼多武器，結果到今天為止，也不知道這些武器到底在哪裡，或什麼時候會送到台灣，如果照某些美國鷹派人士的看法，2027年或更早，兩岸會發生衝突，那台灣如何用2028，甚或2030年才會送到的武器，來保護2027年的台灣？

因此，連勝文呼籲，作為台灣的當政者，絕對不能把這塊土地的安全，寄託在用金錢買來的保護，特別是交易的對象，並不是一個可以百分之百信賴，或是可以預測的人時，就要更加戒慎恐懼。

最後，連勝文質疑，台灣當政者也許真正在乎的，是自己當下的權力基礎以及隨之而來的龐大利益，至於兩岸未來是否真的會發生大規模的衝突，恐怕也不是當政者現在關心的事，當然也不會努力去維護兩岸間的和平與穩定。

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