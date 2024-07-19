2油輪在海上起火！「黑煙吞噬船身」新加坡急派軍滅火　2船員被送院

▲新加坡附近海域19日有2艘油輪起火，目前空軍已將2名受傷船員送院治療。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

新加坡海事及港務管理局（MPA）證實，有2艘大型油輪在19日清晨6時15分於新加坡附近海域起火，引發外界對環境及這座全球最大加油港口運營的擔憂，同時還有2名船員在這起意外中被送院治療。

據路透社報導，海事局19日接獲通報，聲稱位於白礁東北方向55公里處的新加坡油輪「哈弗尼亞尼羅號」（Hafnia Nile），以及懸掛聖多美和普林西比（Sao Tome and Principe）國旗的「西瑞斯一號」（Ceres I）在當地發生火災，海軍公布的照片顯示，其中一艘油輪冒出濃濃黑煙。

隨後，海事局立即要求附近船隻協助救火，同時調派當時在事故現場附近的海軍隱形護衛艦「精湛號」（RSS Supreme）到場幫忙。與此同時，空軍也派出了「救援10號」（RESCUE 10）H225M型直升機參與救援行動。

新加坡《聯合早報》引述新加坡空軍部隊指出，空軍目前已順利將其中2名船員送到新加坡中央醫院接受治療。截至目前為止，人們還不清楚造成這起火災的原因，但路透社引述資料指出，載重量達7.4萬噸的「哈弗尼亞尼羅號」裝載了約30萬桶石腦油。