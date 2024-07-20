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租屋挑「對外窗」！　網友：朋友遇火災逃進浴室仍罹難

▲沒有對外窗，可能導致火災時求生無門。（示意圖／路透）

▲沒有對外窗，可能導致火災時求生無門。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

沒有對外窗的房子比較便宜，到底是金錢重要還是生命重要？一名網友表示，租屋一定要找有對外窗的，當發生火災才有機會逃跑。他的朋友就是住在沒有對外窗的租屋處，樓下發生火災只能逃進浴室，最後逃生無門，只能葬身火海。

原PO在Threads上轉發一則貼文並表示，「它沒窗戶，我快嚇到窒息了」，只見轉發照片中的房間沒有對外窗，讓他感到震驚。他指出，朋友過世在沒有窗戶的火場，希望大家不要租沒有對外窗的地方，注意自己的生命安全。

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沒有對外窗的房間，缺乏自然採光、空氣流通，環境也容易比較潮濕，長期下來身心可能會出問題。網友紛紛表示，「沒窗住久會抑鬱症」、「親身經歷，沒有陽光心理會生病」、「房東：有對外窗先漲5千」、「這樣跟地下室有什麼差別」。

對此，也有不少北漂族認為，「在台北要租到好房比投個好胎更難」、「找房子真的超難，今天才去看一間跟鬼屋似的，真的是台北找房悲歌」、「在資本面前我的命不值幾個錢啦」。

內政部消防署表示，也不是有對外窗就絕對安全，錯誤觀念也會導致悲劇發生。「火場中最致命的是濃煙！」火災中人們大多是被濃煙嗆死，而非被火燒死。把握「先關門後開窗」的原則，避免大量濃煙進入，先把門關上，用濕布把門縫封緊，營造一個安全的空間。

若處於無法通過火災現場向下逃生的情況下，最好的做法是趕快營造一個安全的待援空間，選一個隔間牆為不燃材料、有對外窗戶、門能阻擋煙和熱的空間，關好門阻絕濃煙進入，想辦法向外求救，並靜待救援。

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