重機視角曝！時速183衝對向撞大貨車　23歲軍人慘死南迴公路

記者劉人豪／台東報導

台9線南迴公路351公里、太麻里鄉華源路段，今（18）日清晨5時31分許發生一起死亡車禍，東指部上兵、23歲巴姓男子騎乘紅牌重機，與對向大貨車發生碰撞，巴男右腳和身體分離當場死亡，而事發當時巴男時速183撞上貨車的畫面也曝光。

▲▼ 23歲軍人騎重機撞大貨車慘死。（圖／重機LINE群組、臉書重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心）

網友在「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」分享行車紀錄器影片，可看到巴男全程以時速140以上的速度行駛，當騎到台9線381.5公里路段時，不明原因偏移往對向衝去，跨越槽化線後迎面撞上55歲林男駕駛的大貨車，撞擊瞬間最後顯示的時速為183。

▲重機騎士因不明原因撞上對向貨車 。（圖／翻攝重機LINE群組）

事故造成巴姓騎士當場死亡、大貨車駕駛腿部被方向盤卡住，一度受困車內，警消到場將人救出後，送台東馬偕醫院救治，雙方駕駛飲酒情形醫院鑑驗中，詳細肇事原因仍在調查釐清中。

▲23歲上兵巴姓重機騎士當場死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

大武警察分局呼籲請駕駛人勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。