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放下拳頭！揮毫人生新顏色　好小子顏正國大方分享自身青春與覺醒

▲導演顏正國17日以戒毒成功更生人身分前往雲林第二監獄，與收容人分享過去經驗的點點滴滴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲導演顏正國17日以戒毒成功更生人身分前往雲林第二監獄，與收容人分享過去經驗的點點滴滴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

演出國片「好小子」成為家喻戶曉的童星、導演顏正國7月17日以戒毒成功更生人身分前往雲林第二監獄，與收容人分享過去經驗的點點滴滴，從人生高峰到低潮，以及出監後回到正軌的起落過程，引發收容人們思考並獲得許多的掌聲。

顏正國在雲林第二監獄的兩場演講中，談論到年少時因拍電影成為童星，卻忙於拍戲缺乏了校園生活，返回國中校園，卻也開始了時常進出少年觀護所、監獄的荒唐人生。雖然曾沉溺毒品、凡事以拳頭解決如放逐自我般的過日子，也曾因誤入歧途遭判刑入獄多年。

顏正國分享，在獄中的沉澱及父親的過世讓他醒悟過來，接受老師指導勤練書法，更日復一日努力練就了一手好字，出獄後他努力走出自己的新人生，更積極重建家庭與投身公益，於監所中現身說法，讓收容人看到為自己努力能創造不同的成果。

演講最後顏正國勉勵收容人們，每個人生的分岔點所做的選擇，決定往後的人生，在經歷許多重要轉折後，發現重要的是每一次的決定及心態上的轉念，並以自身喜愛的一句「百善孝為先」，提醒收容人們應以實際行動多陪伴父母，家人是生命中最重要的資產。

▲導演顏正國17日以戒毒成功更生人身分前往雲林第二監獄，與收容人分享過去經驗的點點滴滴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林第二監獄副典獄長頒發感謝狀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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