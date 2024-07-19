蜂蜜不見了！高雄茶農調監視器抓賊　兇手竟是台灣黑熊

記者賴文萱／高雄報導

高雄桃源區寶山里一處野生山茶園，主人日前發現收取野生蜂蜜的蜂箱連日被撬開，以為有小偷闖入行竊，沒想到查看監視器才發現，竟是一隻台灣黑熊「大駕光臨」偷吃蜂蜜。事後茶農緊急通報林業保育署，獲得通報獎金3千元，後續也將配合架設紅外線自動相機持續進行監測。

▲高雄茶農調監視器要抓賊，驚見台灣黑熊上門偷吃蜂蜜。（圖／記者賴文萱翻攝）

洪姓茶農指出，因為自家茶園收取野生蜜的蜂箱一連好幾次被撬開，懷疑遭人竊取，17日調閱監視器的時候，才驚訝發現居然是一隻台灣黑熊先是到處遊蕩，最後跑來偷吃。事後查看黑熊翻過的箱子，裡面的蜂蜜都已被黑熊吃掉。

▲茶農事後查看黑熊翻過的箱子，裡面的蜂蜜都已被黑熊吃掉。（圖／記者賴文萱翻攝）

他接著說，看到監視器畫面發現兇手是黑熊後簡直嚇壞，由於附近還有部落社區，很害怕後續會有危險，因此趕緊通報給林業保育署。

林業保育署屏東分署指出，林業保育署自111年推動「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，攜手山村部落居民合作守護台灣黑熊，本案是高雄地區推動示範計畫以來的第4起通報案件。屏東分署為感謝洪姓農友在黑熊現蹤時及時通報，發給通報獎金3千元。

▲▼這隻台灣黑熊在附近遊蕩，最後闖入茶園偷吃蜂蜜。（圖／記者賴文萱翻攝）

屏東分署提醒山區居民，如遇有黑熊侵擾請主動通報，切勿私自處理，以免觸法，並請確實移除或完整收納容易吸引黑熊的食物、廚餘或蜂箱等，避免黑熊再度「光顧」。

後續經評估並配合監測，於監測期間拍到黑熊，將另給予獎金5000元，希望藉此透過鼓勵促使山村部落居民加入守護台灣黑熊的行列，倘不慎誤捕黑熊，只要立即通報、協助救援，皆不會遭到究責。