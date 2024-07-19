仲介逃逸移工日抽800！接送上下班...還要兼採買　人蛇集團竟喊累

▲當司機兼保姆！人蛇集團仲介逃逸移工服務一條龍。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄人蛇集團非法仲介逃逸移工，為擔心沒有競爭力，該集團還提供「司機兼保母」的一條龍服務，接送上下班、採買生活用品通通包辦。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲報案後展開查緝，終於逮到台籍蛇頭郭男，他以每人每日抽成新台幣800元仲介費，被逮後感嘆「錢實在太難賺」，讓專勤隊聽後哭笑不得。

高雄市專勤隊去年2月間獲報，鳳山區一處工地疑似有失聯移工在內非法工作，隨即派員前往查處，並查獲2名印尼籍失聯移工。專勤隊員深入調查發現，移工都是經由台籍蛇頭郭男等人開車接送前往工作地，且工作範圍遍及高屏地區的工地、工廠等。

▲人蛇集團遭逮後，感嘆錢難賺。（圖／記者賴文萱翻攝）

該集團提供一條龍服務，除接送上工、租屋外，平時如移工要購買生活用品，全都一手包辦，但貼心服務的背後，是每日每人高達新台幣800元的抽成費用。

郭男到案後表示，為留住移工，集團不只提供仲介工作服務，還要兼司機和保母，不然會沒有競爭力，感嘆「錢難賺」，讓專勤隊人員哭笑不得。

郭男等人因意圖營利而媒介外國人非法為他人工作事證明確，遭地檢署處以緩起訴並向公庫支付3萬元，近日更因違反就業服務法規定，遭高雄市政府勞工局重罰12萬元。