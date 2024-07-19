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超龐大「罕見瓜頭鯨群」出沒花蓮外海！　珍貴畫面曝光

龐大鯨魚群出沒花蓮外海　罕見品種優美身形曝光

▲罕見的瓜頭鯨現身花蓮水璉外海。（翻攝臉書粉專「多羅滿賞鯨」）

圖文／鏡週刊

海洋作家廖鴻基帶領賞鯨團隊，為「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」展開海洋生態考察。本月17日，團隊搭乘多羅滿賞鯨船出海，在花蓮水璉外海幸運地邂逅了一群數量驚人的瓜頭鯨，估計約有100隻。此外，團隊還觀察到了弗氏海豚和領航鯨的身影，並成功捕捉到這些珍貴海洋生物的水上和水下影像。

在作家廖鴻基的帶領下，一艘研究船隻載著來自世界各地的海洋志工和15名賞鯨遊客，駛向花蓮外海進行海洋生態調查。船隻在距離花蓮港口約14浬的海域發現了一群瓜頭鯨，估計有100隻左右。每隻鯨魚長約2.5米，在蔚藍的海水中自由自在地游弋。

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龐大鯨魚群出沒花蓮外海　罕見品種優美身形曝光

▲瓜頭鯨身形修長如水雷。（翻攝臉書粉專「多羅滿賞鯨」）

多羅滿賞鯨公司總經理呂世明指出，瓜頭鯨是一種性情羞怯的鯨類，在花蓮海域並不常見。牠們頭部呈獨特的尖瓜狀，身軀修長如水雷，胸鰭又長又尖，在海中游動時顯得格外優雅。當瓜頭鯨浮出水面換氣時，頭頂常伴隨著細如絲縷的水霧，讓看過的人印象深刻。

多羅滿賞鯨公司將拍攝到的珍貴瓜頭鯨照片分享到網路上，引發網友熱烈討論。許多網友紛紛留言表示，瓜頭鯨的外型十分可愛，在海中悠游的模樣更是酷炫，對於花東外海近年來頻頻出現珍貴鯨豚感到驚喜和興奮。

花蓮縣福爾摩沙協會主導的「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」今年邁入第二年，該計畫獲得了勇源教育發展基金會和海洋保育署的大力支持，並與長期致力於海洋教育推廣的多羅滿賞鯨公司合作，共同致力於海洋生態保育工作。研究團隊已將收集到的相關資料上傳至國際共享平台，供全球科學家研究使用。

龐大鯨魚群出沒花蓮外海　罕見品種優美身形曝光

▲研究團隊捕捉到瓜頭鯨在水下悠游的珍貴景象。（翻攝臉書粉專「多羅滿賞鯨」）

本次考察也成功錄製了瓜頭鯨的兩段聲音，並收集了其他海洋生物的研究數據，為未來的研究工作奠定了重要基礎。花蓮縣福爾摩沙協會期待透過持續推動「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，進一步拓展對太平洋生態系統的理解，促進國際海洋保育領域的合作與交流。


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