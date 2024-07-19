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新北警局高層主管交接　侯友宜籲中央：勿干擾警政人事

▲▼新北市長侯友宜主持新北警局高層交接布達，致詞時呼籲中央勿干擾警政人事。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北市長侯友宜主持新北警局高層交接布達，致詞時呼籲中央勿干擾警政人事。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市政府警察局今天（19日）上午舉辦「新北市政府警察局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮」，由新北市長侯友宜主持。侯友宜除了勉勵同仁全力以赴外，致詞時突然提到警察人事要留給警察空間，並強調警政人事一條鞭，會後受訪表示，希望中央、非警察系統不要給警察首長過多壓力。

新北市警局配合內政部警政署調整全國重要警職作業，調整部分分局長、大隊長職務。其中高階警官異動分別為，副局長呂新財調陞內政部警政署鐵路警察局局長，原高雄市政府警察局副局長林新晃，及臺南市政府警察局副局長王文澤調任新北市警局副局長。

而原三重分局長黃南山、原新店分局長陳朝新均調陞內政部警政署警監督察，原三峽分局長許城銘調任臺北市政府警察局文山第一分局長，本局勤務指揮中心主任許再周調陞澎湖縣政府警察局副局長，本局法制室主任楊力強調陞本局保安警察大隊長。

▲▼新北市長侯友宜主持新北警局高層交接布達，致詞時呼籲中央勿干擾警政人事。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北市長侯友宜主持新北警局高層交接布達。（圖／記者陸運陞攝）

三重分局長則由原汐止分局長黃國政接任，汐止分局長由原保安警察大隊長徐俊生接任，新店分局長由原土城分局長謝龍富接任，土城分局長由原瑞芳分局長陳建龍接任；另外，有2名調入的分局長，分別是原高雄市警局旗山分局長劉文雄接任三峽分局長、原內政部警政署公關室科長李智源接任瑞芳分局長。

新北市長侯友宜致詞，對卸任同仁表達最高敬意與感謝，希望他們到其他工作崗位後，不忘新北市這個大家庭，同時也恭喜新任分局長及大隊長，並感謝警察同仁能展現專業素養及同理心服務市民，秉持「以民為本」的理念，全心、全力為市民服務，為市民打造一個「安居樂業」的環境，感謝各界賢達長期鼎力支持，挹注資源為警察同仁加油打氣。

侯友宜認為，警察要保持行政中立，更要肩負全國人民的安全，任何的警察人事調動都攸關警察士氣以及攸關能不能團結，所以一直強調警政人事一條鞭，代表警察內部升遷有一套考核機制，這幾年看警政署在高層人事調動受到很多壓力，所以擔任警政署這麼重要的職位，一定要按照警察人事升遷規定，好好抗拒壓力，

侯友宜表示，自己擔任市長，完全尊重警政人事一條鞭，歷年來派到新北市的警察首長，從來沒有說不，因為是警察出身，可以跟警察局長並肩作戰，更希望警察要有尊嚴，就是希望中央、非警察系統不要給警察首長那麼多壓力，否則只要不公平就會很多聲音出來，不樂見這樣的聲音一直出現，破壞警察團隊、影響士氣、更影響全國治安。

▲▼新北市長侯友宜主持新北警局高層交接布達，致詞時呼籲中央勿干擾警政人事。（圖／記者陸運陞攝）

▲新北市長侯友宜認為警政一條鞭，中央勿過多干預。（圖／記者陸運陞攝）

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