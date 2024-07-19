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陸預告三中全會「重要修法任務」　金融法、反跨境腐敗法等列首批

▲▼ 2024.7.19中共第二十屆三中全會發布會 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國人大常委會法工委主任沈春耀預告，二十屆三中全會後有重要修法。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第三次全體會議（以下簡稱三中全會）昨18日在北京閉幕，中共中央今（19）日上午10時舉行新聞發佈會，介紹解讀「黨的二十屆三中全會精神」。未來持續深化改革和法治，並且預告有重要立法修法任務，包括制定民營經濟促進法、金融法、反跨境腐敗法，修改監督法、監察法，編纂生態環境法典。

中共三中全會於2024年7月15日至18日在北京舉行。中共中央今舉行解讀《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。政策發布會。本日出席新聞發佈會有全國政協黨組成員、副主席，中央改革辦分管日常工作的副主任穆虹、中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀、全國人大常委會法工委主任沈春耀、教育部黨組書記、部長懷進鵬、中央政策研究室副主任唐方裕。

談及未來中國在法治如何全面深化改革，改革和法治相統一，重大改革於法有據，及時把改革成果上升為法律制度？全國人大常委會法工委主任沈春耀指出，「改革和法治相輔相成、相伴而生。」

沈春耀進一步說，「十八屆三中全會和四中全會分別就全面深化改革、全面依法治國作出戰略部署，兩次全會分別通過的兩個決定構成了相得益彰的姊妹篇。」屬於十八屆三中全會後新制定的法律有78件，比如民法典，對303件法律中的147部法律先後累計修改334件次，修法力度非常大的。未來，進一步全面依法治國，發揮法治作用。

沈春耀指出，《決定》部署的重要舉措和任務要求，許多涉及法律的制定、修改、廢止、解釋、編纂以及相關授權、批准等工作。

沈春耀也表示，《決定》在相關部分明確提出了一些重要立法修法任務，包括制定民營經濟促進法、金融法、民族團結進步促進法、反跨境腐敗法，修改監督法、監察法，編纂生態環境法典。

他也指出，對於不適應改革發展要求的現行法律規定，及時進行修改完善或者依法予以廢止；對於相關改革決策已經明確、需要多部法律作出相應修改的事項，可以採取「打包」修法方式一並處理，對於需要分步推進的制度創新舉措，可以採取「決定＋立法」「決定＋修法」等方式，先依法作出有關決定，再及時部署和推進相關立法修法工作。
 

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