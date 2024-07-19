夢幻連動！「高捷蜜柑站長＋ㄇㄚˊ幾兔」列車啟程　即起開跑

▲高捷蜜柑站長、ㄇㄚˊ幾兔推出聯名彩繪列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

可愛風暴席捲高雄！高雄捷運公司日前才在R16左營站推出蜜柑站長專賣店，今(19日)又宣布與LINE貼圖超人氣角色「ㄇㄚˊ幾兔」聯名，兩位超人氣角色將推出彩繪列車，即日起至10月20日會不定期行駛在捷運紅線上。

高捷公司今日在捷運美麗島站舉行彩繪列車首航記者會，吸引許多粉絲前來朝聖，高捷公司還在美麗島站和凹子底站設置了超萌打卡熱點，有拍貼機、姓名貼、紀念幣、扭蛋機徽章、扭蛋機磁鐵。活動期間，還有4款超可愛紀念戳章於主題車站免費提供

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▲列車首航吸引粉絲搶拍蜜柑站長、ㄇㄚˊ幾兔。（圖／記者許宥孺翻攝）

「ㄇㄚˊ幾兔」的創作者YUKIJI是土生土長的高雄人，她興奮地表示，與蜜柑站長合作的全新聯名系列圖案與商品終於公開，令人期待。

高捷公司表示，希望無論是日常通勤還是來高雄旅遊，都能因車廂和車站的蜜柑站長與ㄇㄚˊ幾兔而感到愉悅，帶來更多好心情。這次的聯名活動，展示了高雄的創意與活力，也為市民和遊客帶來豐富的體驗與驚喜。歡迎所有來高雄的旅客搭乘聯名彩繪列車、走訪主題車站，享受這場夢幻與可愛的文創盛宴。

▲高捷蜜柑站長昨日親自監工。（圖／記者許宥孺翻攝）

全台最可愛的《蜜柑站長xㄇㄚˊ幾兔》捷運彩繪列車和主題車站今日正式登場，即日起至10月20日，將不定期行駛於捷運紅線，因該部彩繪列車依當日列車實際調度情形為主，因此沒有固定發車時刻表，若想搭乘則須詢問服務台，或進線至高雄捷運客服中心。