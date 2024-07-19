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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三重警撫卹金惹議！　警政署：將修改死亡殉職慰問金至2千萬

▲▼張智倫召開 為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討 記者會 羅廷瑋 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張智倫、羅廷瑋召開「為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市三重分局厚德派出所28歲黃姓員警，13日執行巡邏勤務時遭撞身亡，留下妻子及4歲幼子，第一時間傳出只能被認定為「因公死亡」，撫卹金恐比「因公殉職」少700萬元，引發議論。國民黨立委張智倫、羅廷瑋今（19）日召開記者會，呼籲政府要當警察弟兄最堅強的後盾，撫卹保障必須足夠。警政署則在記者會上表示，將修改「警察人員人事條例施行細則」放寬殉職認定，同時修改「警察人員因公傷亡慰問金發給辦法」，提高員警死亡、殉職慰問金至2千萬。

張智倫表示，每當警察弟兄因公身亡，都會對員警們造成士氣的打擊，以及社會各界的議論，重點是要討論「到底怎樣才算因公殉職？怎樣算因公死亡？」張智倫也說，警察遺眷的照顧相當重要，同時要顧及未成年子女的教養。

張智倫指出，每次執勤死亡都是一個家庭的破碎，政府要當警察弟兄最堅強的後盾，撫卹保障必須足夠。他透露，在這場記者會召開之前，新北市長侯友宜要求警政署從優撫卹，很感謝警政署從善如流。

▲▼張智倫召開 為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討 記者會 羅廷瑋 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

張智倫表示，另一案例，基隆員警在值班台上，被貨車高速衝撞身亡，目前仍被判定是因公死亡；因公死亡與因公殉職最大的差別，即是因公死亡的撫卹金是本俸的180個月，因公殉職是最高俸的240個月，金額差異極大，希望警政署也能從優處理此案。張智倫也認為，「只要有配槍都算是執勤中，就可認定為因公殉職」，針對備勤中也有討論空間。

羅廷瑋舉例表示，2007年消防署政風室主任林國珍，到嘉義調查救護車案件，行經國道時出車禍喪生，最終被判定因公殉職；2013年移民署派駐香港官員黃順超，划龍舟時突然休克，搶救後宣告不治，被認定因公殉職，以這幾起案例來看，「因公死亡」或「因公殉職」每一年都引發相關討論。羅廷瑋直言，正是因為制度存在問題，才需要每次都在討論是因公死亡或是因公殉職，希望有更好的審核機制，日後也不需要再召開相關的記者會。

羅廷瑋指出，雖然內政部2018年修正過《警察人員人事條例》，但「因公殉職」的要件仍非常苛刻，難以獲得人民認同，呼籲銓敘部對因公殉職的條文做出適當修正，明確將執勤過程中因交通事故、暴力襲擊而死亡的警消人員，納入因公殉職範疇，在認定上能有一致標準，賦予員警、警消榮耀和保障，也讓基層士氣不受打擊。

▲▼張智倫召開 為人民保母殉職怒吼 因公殉職標準應檢討 記者會 羅廷瑋 游毓蘭。（圖／記者屠惠剛攝）

銓敘部退撫司專門委員邱德明指出，因公死亡、因公殉職構成要件不同，只要經過主管機關認定是因公殉職，撫卹金差額將由警政署編列預算補足，試算結果也顯示因公殉職的撫卹金最高，三重警一案若經警政署認定因公殉職，就會給予最優保障，銓敘部也會盡速審定本案件。

警政署人事室副主任劉永認為，為了給遺眷最好照顧，未來針對《警察人員人事條例》施行細則第17條，朝向放寬殉職認定標準去努力；另外，修改警察人員因公傷亡慰問金發給辦法，死亡慰問金從現行1200萬元至1400萬元，提高至2000萬，此案經內政部同意，正報給中央審議當中。 

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