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社會 社會焦點 保障人權

獨／6年4520警因公傷殘！撫卹挨轟過少　警署說明10項死亡給付

▲▼ 三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲三重警黃瑋震遭黃姓男子開賓士逆向撞死。（圖／記者戴上容翻攝）

記者張君豪、莊智勝、戴若涵／台北報導

新北市三重警分局厚德派出所員警黃瑋震，日前執行巡邏勤務時，遭黃男毒駕撞死，外界針對「因公死亡」、「因公殉職」撫恤金額多有討論，認為界定標準過於嚴苛。對此，警政署針對員警「因公死亡十項給付」說明。

根據內政部統計，2013至2018年共6年期間，全國警察因公傷殘人數超過4520人，其中警察因值勤而意外死亡的案例也不少見，但《警察人員人事條例施行細則》16條及17條2款對於因公殉職定義相當嚴格，定義包括，「處理交通指揮稽查、處理爆炸物品、搶救災害參與演習、擔任特定警衛任務、巡邏或埋伏、拘提、逮捕嫌犯及法令規定勤務」，以及「處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」

▲▼▲三重警黃瑋震遭逆向賓士撞死，妻子和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝）

▲黃瑋震遺孀和4歲兒到案發現場招魂。（圖／記者戴上容攝）

由於「因公殉職」條件較為嚴苛，造成部分在服勤過程中因意外而身亡的員警，送件時因不符「處理對其生命有高度危險事故」遭核退，家屬拿不到「因公殉職」較優待的撫恤金。

而日前黃瑋震的個案，為在巡邏時遭毒駕黃男撞死，讓「因公死亡」、「因公殉職」掀起討論。對此，警政署針對通案，非黃瑋震個案，說明十項警察因公死亡給付項目，其中包括、安全金、因公傷亡慰問金、因公死亡公保補助、殮葬補助、一次性撫卹金、月撫卹金、警政機關「自費型員工團體意外保險」、各縣市公務員「自費員工團體意外保險」、汽車強制險理賠、被害保護理賠。

整理表格如下：

▲▼警察6年4520人因公傷殘！撫卹挨轟過少 警署說明10項死亡給付。（圖／ETtoday新聞雲製表）

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