川普回顧槍擊瞬間「到處都是血」　內心很平靜：上帝站在我這邊

▲川普現身共和黨全代會第4天。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普正式接受提名，成為共和黨總統候選人。他19日在共和黨全國代表大會（RNC）演說時，再次回顧13日遭暗殺未遂的情況，遇襲瞬間到處都是血，但自己內心相當平靜，「上帝站在我這邊。」

川普回憶，「我聽到一聲響亮的呼嘯聲，感覺有什麼東西很大力地打中我。我對自己說，『哇嗚，那是什麼？只可能是一枚子彈』，然後把右手移到右耳處，再放下來時，我的手上沾滿鮮血。我立刻知道情況非常嚴重，我們正遭受攻擊，於是一個動作就趴倒在地。」

他提到，當時「子彈不斷飛過來，非常勇敢的特勤局探員衝上台，撲到我身上以求安全。到處都是血。不可思議的是，在槍擊之前，如果我沒有在最後一刻移動，刺客子彈就會完美擊中目標，而我今晚就不會在這裡了。」

▼川普正式接受共和黨提名。（圖／路透）

川普多次強調，人類耳朵能夠流出很多很多血，「我能夠站在這個舞台上、站在你們面前，全都是因為全能上帝的恩典。很多人都說這是天意的一刻。」

這是川普首次公開談論遇襲過程，也坦言說出這些經歷太痛苦了，不可能再講第二遍。他提及暗殺現場「到處都是血」時，台下許多支持者都忍不住落淚。

除了歸功上帝保佑，川普也大力讚許特勤局探員，「他們處於非常危險的境地。子彈從他們身上飛過，只差幾英寸就會被打到，然後一切都停止了。我們的特勤局狙擊手，從更遠的距離，只用一枚子彈，就奪走了刺客的性命，把他做掉了。」