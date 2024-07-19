歐巴馬也不挺了！認「對上川普勝選低」　施壓拜登放棄競選

▲拜登與歐巴馬一直是好戰友，但消息人士卻透露，歐巴馬也認為拜登應該退選。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國2024年總統選舉即將在11月登場，但民主黨內部卻擔心，拜登繼續競選恐對民主黨在搖擺州的選情不利。最近，外媒收到消息指出，拜登過去的老戰友、前總統歐巴馬也認為拜登勝算不大，並正施壓拜登重新考慮2024年競選連任的計畫。

據《華盛頓郵報》報導，自6月27日的總統辯論之後，歐巴馬與拜登只有過一次私人對話。期間，歐巴馬明確告訴拜登，他要擊敗川普的希望很渺茫，建議他慎重思考爭取連任的可行性。儘管如此，歐巴馬也向拜登強調，雖然他的政治遺產很重要，但是否繼續競選只能由拜登自己決定。

消息人士還告訴《華郵》，歐巴馬接到了許多焦慮的民主黨人的電話，其中甚至還有前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。對此，拜登的競選團隊澄清，「團隊從未考慮拜登總統不在候選人名單上的任何情況，他現在是民主黨提名的總統候選人，未來也會是。總統已多次強調，他會繼續競選。」

歐巴馬的代表並未立即回應媒體的置評請求，不過他早前曾在聲明中承認，「糟糕的辯論之夜偶爾也會發生」。與此同時，歐巴馬的好友、終身民主黨員喬治克隆尼（George Clooney）上周在《紐約時報》發文，呼籲拜登退出大選的行列。

拜登在國會的支持者也對他的連任計劃感到不安。裴洛西以及參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）等民主黨領袖都在私下警告拜登，民主黨可能會在選舉中慘敗。隨著民主黨內部對拜登參與競選的疑慮增加，加州眾議員希夫（Adam Schiff）也公開呼籲拜登放棄競選。