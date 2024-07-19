颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

▲熱帶擾動發展，下周一到下周三移至並通過台灣東方海面帶來降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(19日)到周末高溫炎熱，有午後雷陣雨，至於颱風發展，天氣風險公司表示，菲律賓海域有兩個熱帶擾動逐漸發展，西側低壓系統朝海南島移動，對台灣沒有影響，東側低壓系統可能下周一到下周三移至並通過台灣東方海面，為北部和東半部帶來降雨。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天台灣附近仍在太平洋高壓邊緣的東南風環境中，台東至恆春半島等迎風面地區偶有局部短暫陣雨。其他地區上午晴到多雲，午後時段在山區及近山平地區域有熱對流雲系發展影響機會，可能帶來局部短暫雷陣雨，過去幾天曾經發生過午後雷陣雨的地方都要持續留意，下午時段天氣變化機會較高。

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歐宗學指出，明後兩天的周休假期，台灣仍然處在相似的大氣環境中，各地天氣變化不大，不過午後降雨的區域有逐漸縮小的趨勢。氣溫方面，未來幾天沒下雨時依然高溫炎熱，各地高溫普遍可達34到36度高溫，大台北、部分內陸近山區域還是有37到38度的極端高溫發生機會。

熱帶擾動在周末期間會持續發展，歐宗學表示，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成，西側南海附近的將朝向海南島移動、預報分歧不大，預估對台灣無直接影響。

▲熱帶系統預測路徑。（圖／天氣風險公司臉書）

歐宗學進一步指出，菲律賓東方海面的低壓系統則需比較多的關注，其發展過程中逐漸往西北轉偏北方向移動，可能在下周一來到台灣東南方海面，後續於下周二、三逐漸北上通過台灣東方至東北方海面，此段過程可能較接近台灣。

不過歐宗學表示，目前菲律賓東方海面這個低壓系統還在發展初期，預報尚未穩定、仍有較大預報分歧存在，還沒有辦法確定未來北轉角度、移動速度，確切接近台灣的時間、接近程度及可能會帶來的影響，還需要一、兩天觀察才會逐漸明朗，但可以肯定的是北部、東半部的降雨機會將會提高，沿海地區從下周一開始就會有長浪發生。