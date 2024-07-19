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颱風最快周末生成！氣象署曝「下周不排除發海警」　最新路徑出爐

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▲颱風最快周末生成，下周二、三影響台灣天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來至少有2個熱帶低氣壓或颱風生成機會，氣象署表示，菲律賓西方低壓發展對台灣沒有影響，東側低壓可能周六或周日生成熱帶低壓或颱風，朝台灣東方海面北上，下周二、三最靠近台灣，不排除發布海警。

菲律賓附近有2個低壓發展，中央氣象署預報課長林秉煜表示，菲律賓西方低壓，未來向西北方向朝中南半島或海南島移動，影響台灣機會低；菲律賓東方海面雲簇，未來向西移動接近呂宋島近海，會持續發展，最快周六或周日發展成熱帶性低氣壓或颱風，下周一、下周二到下周三朝台灣東方海面北上。

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不過林秉煜說，由於目前僅是熱帶雲簇，還沒發展成颱，未來不確定仍大，關鍵在周六和周日發展位置，路徑往台灣何處移動才會較明確，下周二、三降雨情況跟颱風生成位置、路徑有關聯性。

林秉煜進一步說明，菲律賓東側低壓可能朝西北移動過程中，會持續發展熱帶性低氣壓或颱風，持續往台灣東北部海面移動機會高，下周二、下周三最靠近台灣，將影響台灣天氣，若依此路徑，或更接近台灣，下周不排除發布海上警報，而一旦颱風生成時間點落在周日，下周發布海警，準備和應變時間比較短，不如現在預做準備。

林秉煜提醒，未來處熱帶系統活耀階段，尤其在反聖嬰期間，颱風可能會在距離台灣很近的地方就生成，應變時間很短，不如先做好相關防颱準備。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，林秉煜說明，今天午後雷陣雨範圍仍廣，各地山區、大台北近山區平地、南投、嘉義以南等，容易有午後雷陣雨，山區和嘉義以南有局部大雨機會；周六和周日午後雷陣雨範圍縮小，山區和嘉義以南仍要留意較大雨勢。

林秉煜指出，下周一隨熱帶系統接近，東側下雨較明顯，西半部要留意午後雷陣雨；下周二到下周四各地都有降雨，天氣較不穩定，降雨情況隨颱風路徑將有很大改變，基隆北海岸、東半部、恆春半島下周一後有長浪出現。

此外，今天依舊天氣炎熱，各地普遍高溫約33到36度，大台北、桃園、中南部地區則有有局部37度以上高溫機會。

▼今天高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）
 

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