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北轉角度成關鍵！美模式預測「颱風路徑朝台灣」　下周可能發海警

▲▼歐美模式預測路徑分歧，下周北轉角度成關鍵。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲歐美模式預測路徑分歧，下周北轉角度成關鍵。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓海面有兩個熱帶擾動發展，東側發展成颱機率高，不過歐美模式預測出現分歧，下周北轉角度成關鍵，歐洲模式認為北轉角度大，從台灣和沖繩區間通過，美國模式認為北轉角度小，朝台灣前進。另有氣象粉專指出，下周二、三颱風最接近台灣，不排除發布海上警報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，歐美模式大對決！歐美兩家模式在下周初之前的路徑算有共識，但之後北轉的角度就分歧非常大，歐洲模式認為北轉角度大，會從台灣到沖繩這個區間通過，美國模式的北轉角度小，甚至沒什麼轉，大致是朝台灣方向前進。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，現在距離模擬侵台的時間還有一星期，這中間觀測資料的更新、高壓強弱的變化，會讓預報還有非常大的調整空間，以目前科技，颱風路徑預報，五天的平均誤差可以超過350公里，將近一個台灣的長度，所以現在就想抓準，真的太早也很難，最快也得等周末後才會有初步看法。

天氣風險公司則在臉書上表示，根據最新氣象情資顯示，周末菲律賓東方海面有颱風生成機會偏高，未來沿高壓邊緣往西北通過琉球到臺灣東北外海，下周二(23日)、下周三(24日)最接近台灣，不排除發布海上警報，不過現在預報變動度大，仍須再留意觀察。

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