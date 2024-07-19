下週颱風最新路徑！掠過台灣東方海面　週末3縣市「熱到發紅」

▲週末全台炎熱，許多人會到海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(19)日至下週一（22日）全台都相當炎熱，高溫上看38度，下週三可能會有兩個颱風生成，其中一個預測路徑調整為從台灣東方海面北上經過。



氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(19)日至下週一(22日)台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來「極端高溫」的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。

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▲高溫燈號。（圖／中央氣象署）



今日天氣炎熱，各地區最高氣溫仍在37、38度左右，各地區氣溫為：北部25至38度，中部24至37度，南部24至38度，東部24至37度。全台18縣市高溫燈號，新北市、台南市、屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；南投縣為黃色燈號，請注意。

今日至下週日(19至21日)水氣略減少，恆春半島及台東偶有局部短暫陣雨的機率；近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，並擴展及少部分平地；仍有局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的機率。

▲下週三(24日)南海擾動已在廣東海面，「輕颱」機率從40%降回30%，並續降低；另一擾動在台灣東方海面「中颱」存在機率亦達50%(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一(22日)水氣再增多，午後對流的範圍略擴大、強度增強，應注意局部「大雷雨」(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)的威脅。下週二至週四(23至25日)受颱風外圍影響，視其靠近的程度而定，有不確定性，需再觀察。

下週三(24日)南海擾動已在廣東海面，「輕颱」機率已從40%降回30%，並續降低；另一擾動在台灣東方海面，「輕颱」存在的機率則已逐日提高至100％；「中颱」機率亦達50%。美國模式(GFS)則大幅調整為在台灣東方海面北上，不再模擬登陸「花蓮」。由於各國模擬持續調整，無需妄下定論，應繼續觀察。