龜記店員「冷藏安全帽」惹眾怒！總部急發聲明道歉：展開內部調查

▲店員將安全帽放進冰箱，龜記總公司發出道歉聲明。（圖／翻攝自Threads）

記者黃士原／台北報導

又有手搖飲店員惡搞！桃園某家「龜記」被網友發現，店員將安全帽放進冰箱，掀起眾人怒批「噁心」。對此，總公司今日也發出道歉聲明，除了已經展開門市內部調查、發布公告，也會加強對員工和合作夥伴的培訓、建立更嚴格的監督機制，確保類似事件不再發生。

有網友在Threads貼出一張照片，只見照片中的人身穿龜記制服，背對著鏡頭站在冰箱前，圖上則有文字「你這樣子的行為會嚇到人欸！（還有你的安全帽？在冰什麼意思？）」原PO則在文中透露該間是龜記桃園八德店，「把安全帽冰進冰箱，大家怎麼看？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人超傻眼，「靠邀啊，別毀了龜記的形象」、「他這動作，不知道的人會以為他在尿尿欸！」、「是打算讓我從今天開始只喝水了是吧？」、「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延」、「現在是怎樣，可不可➡清心➡龜記，下一個換誰」、「現在不只請人難，連挑員工也要小心會背刺」。

對此，龜記總公司今日也發出聲明，員工工作期間做出任何不當行為、言論或舉動，絕不支持，「對於這些行為讓大家造成的困擾，深表歉意。」龜記表示，已於7月18日展開門市內部調查，並發布內部公告，採取必要措施，以確保類似事件不再發生。公司將加強對員工和合作夥伴的培訓，並對外強調品牌聲譽；此外，龜記已建立更嚴格的監督機制，以規範員工行為。

聲明強調，對於該事件受到影響的顧客和支持者們，真心深表歉意，同時理解這樣的門市單一事件，會影響到所有人，龜記非常重視大家的意見與建議，會更加努力提供更優質的服務，也會更加努力協助門店招募優質人員，並打造更良好的工作環境，以提高人員服務質量和工作責任感，避免因門市人員的不當行為再次引發風波。龜記指出，真心再次謝謝大家對龜記一路以來的理解和支持，會將以此不當事件做為一個契機，再次提升整體品牌管理。