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北區50嵐「超頂2飲品要下架了」　一票人崩潰：真的很好喝

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐北區將停賣2飲品。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

又有飲品要下架了！一名網友透露，北區50嵐要停賣「可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵」，各家分店售完就不會補貨了，引來一票網友震驚又崩潰，「發瘋...可可芭蕾加波霸無糖很頂好嗎，下架會哭欸」、「Why～我每月的精神支柱」、「我生理期都靠它欸！」

一名員工在《Threads》貼出製作飲品的短片，他接著透露，「震驚！北區50嵐繼抹茶拿鐵後...再傳有熱賣品即將下架！」而影片中，可見員工正在攪拌巧克力，最後再倒上鮮奶，這就是飲料控熟悉的可可芭蕾拿鐵。

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對此，原PO也公布答案，「即將下架商品：可可芭蕾、可可芭蕾拿鐵！下架時間...各店賣完為止」，文末也下了兩樣情的結語，「客人悲傷，員工歡呼？」

一票巧克力控崩潰回應，「沒有可可芭蕾，以後就沒有喝50嵐的理由了」、「靠這個超頂欸，才剛還我芒果青現在又抽走可可芭蕾拿鐵」、「發瘋...可可芭蕾加波霸無糖很頂好嗎，下架會哭欸」、「可可芭蕾下架！那50嵐還能喝什麼」、「Why～我每月的精神支柱」、「不要下架啦，可可芭蕾我跟我男友超愛喝的，尤其加波霸無糖微冰超頂」、「我生理期都靠它欸」。

也有網友回報，「台南早就沒有可可芭蕾很久了嗚嗚，已免疫，但這個真的很好喝」、「上禮拜去家裡附近的50嵐買就已經沒了」。

由 @50lan_since1994 發佈
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