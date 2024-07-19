龜記也出事　店員「冷藏安全帽」上層有果汁！店家急留聲明

▲桃園龜記店員把安全帽放在冰箱裡，上層還放著瓶裝果汁。（圖／翻攝自Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日因可不可新竹關埔店的關係，掀起網友對手搖飲店員「素質大審查」，先是爆出台中清心店員「拋接茶凍」，現在又有桃園龜記被發現，店員將安全帽放進冰箱，掀起眾人怒，「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延。」對此，該店負責人也現身留言處致歉，會對該名員工做出懲處，若再犯則當下無異議開除。

有網友在Threads貼出一張照片，只見照片中的人身穿龜記制服，背對著鏡頭站在冰箱前，圖上則有文字「你這樣子的行為會嚇到人欸！（還有你的安全帽？在冰什麼意思？）」原PO則在文中透露該間是龜記桃園八德店，「把安全帽冰進冰箱，大家怎麼看？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，許多人超傻眼，「靠邀啊別毀了龜記的形象…」、「他這動作，不知道的人會以為他在尿尿欸！」「是打算讓我從今天開始只喝水了是吧？」「滿噁的欸！想到那個頭皮味在冰箱蔓延」、「現在是怎樣，可不可➡清心➡龜記，下一個換誰」、「現在不只請人難，連挑員工也要小心會背刺。」

值得注意的是，貼文引來該店負責人留言，發出聲明如下：

我是龜記茗品-八德廣福店的負責人

因員工的個人行為脫序，讓您對於此件事情有不好的觀感，在此對您致上歉意，深感抱歉。

在此也為本店的「教育」 及「管理部分」特別加強了以下處理方式：

針對此事

1. 事發後已在店內通過面對面員工會議，加強宣導 以及教育訓練。

2. 門市所有人務必遵守食品安全規定，切勿擅自置放非冰箱內該放置之物品。

3. 所有有關營業面食安範圍內之物品，物料，每日必須檢查是否有不符合門市規範之狀況，經發現必需立刻處理及回報。

店內員工教育的部分

八德門市的處理方式為以下：

1. 該名員工上班禁止使用手機

2. 往後若有員工有疑似行為皆比照辦理

3.針對該名員工 已做出相對懲處，並已嚴重告誡切勿再次發生相同或類似的事件，若再犯則當下無異議開除。

為此事件也再次致歉

希望您能理解、諒解 督導教育不周的部分，身為門市負責人也必將努力的去鞏固好門市的品質。