一圖看熱帶系統「4天後距離台灣位置」　鄭明典示警：已經夠近

▲模式預測熱帶系統4天後位置。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

菲律賓東方海面周末可能生成熱帶性低氣壓或颱風，估下周二、三進逼台灣東方海面，外圍環流將帶來明顯降雨，前氣象局長鄭明典在臉書上PO出4天後熱帶系統距離台灣位置，指「已經夠近」。氣象署表示，以該路徑有機會發海警，但目前連熱帶低壓都還沒生成，中間變數很大。

菲律賓東方海面的低壓系統，周末有機會發展熱帶性低氣壓或颱風，預估下周二、下周三到台灣東方海面，外圍環流可能影響台灣東半側和北部，但因目前還沒成形，不確定性仍大。

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前氣象局長鄭明典則在臉書上貼出氣象署預測模式，指出這是氣象署自己的模式！這個模式有一定的可參考性，這是預報4天後的可能情況，已經夠近，可以開始觀察了。

中央氣象署預報員李孟軒表示，基本上其中一個模式預測比較接近台灣，但每一個預測都不太一樣，譬如美國模式預測路徑更接近台灣，歐洲模式預測稍微遠一些，未來預測上仍有變動，主要是目前的還沒形成熱帶性低氣壓，中間過程變動仍大。

李孟軒指出，目前氣象署預測熱帶系統下周二、下周三距離台灣較接近，快一點的模式預估下周一左右就會靠近，若以該路徑來看，不排除有發海警機會，但實際上有沒有可能發海警，現在還很難界定，仍需要等時間近一點再觀察，畢竟目前連熱帶性低氣壓都還沒生成。