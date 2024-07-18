18縣市高溫警示「2地亮紅燈飆38度」　本島僅基隆、新竹逃過

▲今高溫炎熱，18縣市亮高溫燈號。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

受太平洋高壓影響，今天（18日）各地高溫炎熱，中央氣象署上午11時29分針對18縣市發布高溫特報，其中新北市、屏東縣亮紅燈，高溫飆38度，全台烤番薯，本島僅基隆市、新竹市逃過高溫警示。

氣象署表示，各地天氣高溫炎熱，今日新北市地區、屏東縣地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

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另台南市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為橙色燈號，也有連續出現36度高溫的機率。新竹縣地區為黃色燈號，溫度也有36度機會。

今全台各地炎熱，氣象署針對18縣市發布高溫燈號，本島僅基隆市和新竹市逃過36度以上高溫警示。根據氣象署觀測，還沒到中午，今上午10時50分屏東縣三地門已經出現37.5度高溫，苗栗縣龍溪上午11時13分也出現37.3度，高雄市橋頭上午10時50分也有37.1度高溫。

氣象署表示，今台灣持續受太平洋高壓影響，各地上午晴朗穩定、高溫炎熱，環境吹東南風，迎風面東南部及恆春半島不定時有短暫陣雨，而其他地區為晴到多雲的天氣，高溫普遍為34至36度，大台北、中南部地區及花東縱谷有局部37度以上高溫發生的機率。

▲18縣市亮高溫燈號。（圖／氣象署提供）

高溫資訊(紅色)

影響時間：18日白天

＊高溫紅色燈號：新北市、屏東縣

＊高溫橙色38燈號：台南市

＊高溫橙色36燈號：台北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣

＊高溫黃色燈號：新竹縣