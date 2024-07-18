「性侵幼兒毛畯珅」　北市幼兒園深夜遭噴漆

▲北市幼兒園深夜慘遭噴漆。（圖／記者許凱彰攝）

記者許凱彰／台北報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆出性侵案件，狼師毛畯珅在2022年7月性侵多名女童，造成社會譁然。在17日晚間位於信義區松德路的幼兒園（現已更名托嬰中心），以及位於信義路的托嬰中心（原名：台北市私立柚子樹托嬰中心），鐵門深夜遭人噴上白漆，斗大地寫著「性侵幼兒毛畯珅」。

在深夜有民眾發現位在信義區松德路的培諾米達信義幼兒園舊址（現已改名）、信義路的托嬰中心被人噴上了白漆，鐵門上清楚寫到「性侵幼兒」、「性侵毛畯珅」、「性侵幼兒毛畯珅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲信義路上的托嬰中心也被噴漆。（圖／記者許凱彰攝）

北市幼兒園在2022年7月爆出狼師毛畯珅性侵女童案件後，儘管教育局第一時間調閱監視器，不過，後面卻沒發現相關證據，檢方調查後也處分不起訴。孰料，身分為負責人暨園長之子的毛畯珅還是「持續任教」於該幼兒園，同時也持續犯案。直到2023年7月報案後才將人羈押。

教育局清查後，發現共有24位家長通報孩子遭受到性侵害，檢警調查後也指出，任教於幼兒園的毛畯珅性侵超過20名女童，還進而拍攝超過600部私密影片，存放於手機當中。

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

事實上，事件在媒體開第一槍之後，備受到廣大網友關注，值得一提的是，「為何媒體先前沒有揭露，造成後續又有人受害？」由於案件涉及兒少法，媒體無法進而報導及詳細提到案發地點，導致後面又有6名女童受害。直到監察院16日詳細公布，媒體才將相關名稱進行揭露。