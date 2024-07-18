影／賴清德親揹小鼓體驗打擊　歡迎沖繩立西原高校行進樂隊來台

▲總統賴清德接見沖繩縣立西原高等學校行進樂隊。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德18日上午接見「沖繩縣立西原高等學校行進樂隊」時表示，感謝西原高校將於後天晚上在「2024總統府音樂會」正式演出，為台灣帶來滿滿的元氣和活力。並盼台日繼續深化友誼，攜手前進譜出動人樂章。隨後，賴清德還親自揹起小鼓，在學生指導下體驗打鼓。

賴清德抵達後，首先觀賞西原高校行進樂隊演出；隨後致詞時表示，10年前沖繩縣立西原高校行進樂隊曾經來到台灣，在嘉義市國際管樂節精彩演出。今天在場有三分之二的同學沒有出過國，這次為了參加「2024總統府音樂會」，特地去辦了護照，他要表達最誠摯的歡迎與感謝之意。

賴清德指出，西原高校行進樂隊在日本、國際都非常知名，曾經在荷蘭WMC世界音樂大賽拿下冠軍，這次共同演出的世新大學啦啦隊也是很優秀的隊伍，跟各位一樣專業又有活力，相信年紀相近的你們，一定會創造更美好、難忘的回憶。

賴清德說，今天很高興能在總統府觀賞西原高校行進樂隊精彩的演出，雖然只有短短一段表演，但包含舞蹈、歌聲及管樂演奏，行進之間的演出更是精彩，令人震撼，創下日本學校行進樂隊首次到總統府演出的紀錄，相信一定有很多人期待大家在總統府音樂會的正式表演。

賴清德提到，西原高校行進樂隊的座右銘是「扣人心弦的音樂」，以及「感動人心的行進」。他說，各位同學的到來，繼續深化台日友誼，未來台灣和日本也將攜手前進，譜出動人樂章。

賴清德感謝西原高校行進樂隊為台灣帶來滿滿的元氣和活力，後天晚上總統府音樂會，他會在觀眾席為大家鼓掌加油，祝福演出成功、圓滿順利，也歡迎同學們常常來台灣。隨後，西原高校學生向總統介紹及示範小鼓、低音鼓等樂器，他也親自體驗打鼓的樂趣。

▼總統賴清德接見沖繩縣立西原高等學校行進樂隊。（圖／總統府提供）

