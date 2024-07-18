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社會 社會焦點 保障人權

進坑前寄命土地公！礦工不投胎有洋蔥　周朝南揭賴清德父親枉死史料

 記者李芸樺、實習記者許雯絜／台北報導

年輕一代可能都不知道，在那個還是煤礦當主要能源的時代，每天在坑裡打拼的礦工們，過著什麼樣的生活？「礦坑裡賺礦坑裡吃、不當礦工當乞丐」14歲就當礦工的新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南說，其實礦工每早進坑前都是寄命給土地公，然後大口抽完3支菸後帶著憂愁的臉進坑，就怕遇到礦災沒命出來，出來了才會笑並哼著歌。

▲▼ 新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南。（圖／《豈有此呂》）

▲新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南(右)。（圖／《豈有此呂》）

周朝南今年81歲了，身體勇健對答如流，還語速超快講述著挖礦年代的風華與哀愁，他談到沒死的礦工也殘障，而且都有矽肺症，像他一邊的肺沒用了，也有腳趾頭截肢；而礦工並非外界以為的很有錢，而是很敢花錢，喝到死勝過死了沒喝夠，命懸一線的行業，還有個代價就是娶不到老婆。

▲▼ 礦工在狹小坑洞中挖採煤礦辛苦的珍貴照片。（圖／周朝南提供）

▲礦工在狹小坑洞中挖採煤礦的珍貴照片。（圖／周朝南提供）

聊到常常要去礦災救人的感嘆，周朝南說起了有洋蔥的鬼故事。有一次死的是自己的好友「忠仔」，他不忍心「忠仔」滿身髒兮兮離開，冒著違法被銬走的風險，在相驗前就替他洗澡淨身，結果「忠仔」的魂就一直待在文史館的浴室裡，不投胎保護著遊客，很多遊客和通靈人士都看到它。

▲▼ 新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南。（圖／《豈有此呂》）

而周朝南從年輕就用影像記錄礦工生活，隨著礦業與礦工的凋零，他不願這段重要的歷史被遺忘，想喚起政府更加重視，和一群老礦工籌組「猴硐礦工文史館」，5年來還都靠自掏微薄3500元老人年金維持，直到日前熄燈，將由礦務局(地礦中心)接手重生。

▲▼ 新北市礦業退休人員交流協會理事長周朝南。（圖／《豈有此呂》）

▲周朝南訴說自己的礦工生涯和心願。（圖／《豈有此呂》）

周朝南還說，他蒐集到的史料當中，當礦工的總統賴清德父親，非死於礦災，是其他雙重原因而「二次」枉死！是發生什麼事了？請鎖定7月18日下午1:10的《豈有此呂》，聽老礦工倒轉時光！

▼ 女礦工，周朝南說女礦工比男性更辛苦，下班還要忙家事。（圖／周朝南提供）

▲▼ 礦工在狹小坑洞中挖採煤礦辛苦的珍貴照片。（圖／周朝南提供）

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