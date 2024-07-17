打工女提離職被拗上班！店長囂張嗆「不用傳勞基法給我看」遭罵爆

▲女子在某知名連鎖壽司店工作，提離職後被店長拗時間，還遭嗆「不用傳勞基法給我看」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

一名女子在某連鎖壽司店上班，近日提了離職，卻被店長拗時間，更是遭嗆「工作最基本責任感，不用傳勞基法給我看」，傻眼的回應讓她不曉得自己錯在哪。女子的遭遇曝光後，立即有許多人狂酸「這間店凌駕勞基法之上欸」。

這名女子在「爆料公社」中指控，她在某知名連鎖壽司店上班，是晚班的計時人員，15日向店長提出離職，怎料對方答應後，又要求她要出勤到8月15日，原因是「畢竟都排班了」。

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▲女子在某知名連鎖壽司店工作，提離職後被店長拗時間，還遭嗆「不用傳勞基法給我看」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



女子聽完店長的說法，立即找了《勞基法》相關規定，並且截圖給對方，同時主張按照法令來看，她15日提離職，應該是做到7月底。不過這時店長則回嗆，「工作最基本責任感，不用傳《勞基法》給我看」，讓她十分傻眼，完全不曉得自己錯在哪，也不知該如何拒絕對方。

貼文受到大量討論，不少網友對此力挺，「責任感？老闆多賺的時候，怎麼沒想過企業責任」、「這間店凌駕勞基法之上欸，不過台灣很多公司都這樣」、「妳算客氣了，現在人都直接消失的，哪有跟妳事先告知」、「時間到就走，有問題勞工局見」、「勞基法就是保障勞工基本法則，基本責任感是X小？」