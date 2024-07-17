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在日本租車自駕「發生車禍怎麼辦？」　他列3點公開處理流程

▲▼日本自駕,右駕。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲去日本玩時，務必小心駕駛。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導 

「暑假出遊期間，請大家小心駕駛。」臉書粉專「日本省錢小站」發文表示，先前特派員接到叔叔求助，說自己在沖繩開車出車禍。特派員也因為過去的經驗，分享了「在日本出車禍該怎麼做流程上的對應」，不過無論如何，「希望大家來日本自駕行，都能夠快快樂樂出門，平平安安回家喔」。

粉專「日本省錢小站」15日發文表示，特派員前幾天接到一位叔叔求助，說自己在沖繩開車出車禍，「希望特派員『再』幫他忙」，協助處理後續事項。事實上，這對叔叔、阿姨已經和特派員認識十幾年，叔叔雖喜歡在日本租車自駕，但開車比較衝，所以已經不是第一次求助特派員。

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粉專表示，特派員因為叔叔的關係，已經知道在日本出車禍後該怎麼應對，正常流程如下：

1.先定位確定地址，如果有人受傷優先叫救護車，沒人受傷就報警。

2.等警察來時，先拿出租車時會拿到「緊急狀況發生時的流程圖」，然後打電話給保險公司回報事故狀況。

3.聯絡租車公司確認自己的保險內容以及安排拖車（有時候警察叫的拖車費用，租車公司無法報銷），最後確保是否要自己安排移動手段。

粉專還提醒，如果是要幫忙聯繫、處理車禍事故，務必要有「長期抗戰」的準備，因為如果該車禍的情況較為嚴重，之後不論是警方還是保險公司，都可能打電話聯繫。最後粉專也在文末寫道，「總之還是希望大家來日本自駕行，都能夠快快樂樂出門，平平安安回家喔」。

本文經粉專「日本省錢小站」授權引用

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