首爾再降「極限暴雨」！潰堤南韓急封29條河川　驚人降雨學校停課

▲南韓首爾18日再度降下驚人暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著高氣壓與中度規模低氣壓的影響，幅度較窄的滯留鋒面（雲雨帶）停留在南韓首都圈，導致首爾、京畿道北部連續2天降下「200年一遇」極限暴雨，光是坡州短短34小時的降雨量就逼近600mm，政府針對臨津江等多條河流發布洪水警報，不僅車輛短時間內受困洪流之中，西海岸高速公路也因淹水限制出入。

根據《韓聯社》，面對近來受到梅雨季和滯留鋒面影響，首都圈陷入一片混亂，部分學校停課，南韓針對首爾、京畿道、江原道、忠清南道部分地區發布豪雨警報，尤其首爾市和京畿道北部更受到集中豪雨影響，當局針對首爾市內29條河流進行出入管制，漢江洪水管制所則針對首爾市、京畿道10條河流發布洪水警報。

▲▼京畿道城南市炭川河濱步道慘遭洪水氾濫淹沒。（圖／VCG）

其中，包括首爾市的道林川、牧甘川；京畿道坡州市的臨津江、漢灘江、抱川川、車灘川、朝宗川；京畿道東豆川市新川等，皆依降雨量的不同分別發布洪水警報或注意報。

南韓氣象廳18日統計，從17日下午3時至18日上午10時，京畿道坡州市降雨量達365.9mm、仁川廣域市江華島350.1mm、首爾特別市恩平區107mm、江原道鐵原郡250.5mm；至於截至18日上午10時的每小時降雨量，京畿道平澤市則達88.5mm。

▼京畿道坡州市工廠職員受困，消防人員搭救生艇協助搜救。（圖／VCG）

▲京畿道坡州市暴雨，水勢短時間內上漲淹過車頭燈。（圖／京畿北部消防災難本部）

此次位於京畿道北部的坡州市，儼然成為今年夏季集中豪雨的受災城市，其中坡州市文山邑的降雨量驚為天人，光是從昨（17）日凌晨0時至今（18）日上午10時，短短34個小時內就累積585.5mm降雨量，且17日早晨每小時降雨量突破101mm後，18日清晨時雨量也達到75.1mm，導致多條道路淹成水鄉澤國。

短短幾分鐘內，水位便淹過行駛在坡州市月籠面道路上車輛的車頭燈，導致駕駛難以打開車門逃生，所幸消防當局透過救生艇，將慘遭滅頂的4輛車、其中5名駕駛和乘客救出。

坡州市文山邑63歲全姓住戶透露，「昨天我還以為只是單純的梅雨，沒想到今天凌晨卻被手機出現的災難警告簡訊驚醒，根本嚇到難以入睡。約莫凌晨3點，那個雨勢大到宛如是『落石』擊中屋頂。」

▼首都圈東部幹線道路部分路段禁止車輛進入。（圖／VCG）

[속보] 당진시 "남원천 제방 붕괴로 인명피해 우려…대피해야" https://t.co/cVz3Pkeu1S — 연합뉴스 (@yonhaptweet) July 18, 2024

此次豪雨也讓各地出現嚴重災情，其中京畿道楊州市白石邑18日凌晨2時25分發生土石流，土石流沖破擋土牆後覆蓋整棟住宅。另外，忠清南道唐津市也因集中性豪雨，導致南院川氾濫成災，稍早還引發潰堤。

受到豪雨導致路面淹水影響，位於首爾的東部幹線道路（雙向道，水落地下車道至聖水JC）、內部循環道路（往聖水方向）皆禁止車輛進出。至於西海岸高速公路松岳交流道（忠清南道唐津市）往首爾方向的路段也限制車輛進出。