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快訊／國家警報響了！大雷雨猛轟2地　12縣市升級豪大雨特報

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▲部分地區下午出現大雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

午後對流旺盛，中央氣象署今（17日）下午5時24分針對嘉義市和嘉義縣發布大雷雨即時訊息和災防告警，此外，氣象署也對12縣市發布豪大雨特報，其中嘉義市和嘉義縣升級為豪雨。

氣象署下午5時24分針對嘉義市、嘉義縣發布大雷雨即時訊息和災防告警，持續時間至傍晚6時30分；提醒慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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此外，氣象署下午5時25分也對12縣市發布豪大雨特報，氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日嘉義縣及嘉義市有局部大雨或豪雨發生的機率，南投縣、彰化以南地區及桃園以南山區有局部大雨發生，外出注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署預測，今午後在山區及近山區處有局部短暫雷陣雨，桃園以北及嘉義以南的平地降雨機率比較高，山區有短延時大雨發生的機率，並伴隨雷擊及強陣風。氣象署提醒，午後外出應留意天氣變化，若前往山區、溪流附近應特別注意自身安全。

▲▼12縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

▲12縣市豪大雨特報。（圖／氣象署提供）

豪雨特報
影響時間：17日下午至17日晚上
豪雨：嘉義市、嘉義縣
大雨：桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
 

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