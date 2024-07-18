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街友伯取愛心餐被白眼！樹林牛排店不捨「道歉啟示」全場淚讚

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／樹林大眾牛排）

▲牛排店向顧客致歉。（圖／翻攝自FB／樹林大眾牛排）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北市樹林一間牛排店17日在粉專PO出道歉啟示，由於有提供愛心餐，有時會有衣衫襤褸的阿伯在門口等待，希望大家給點同理心及耐心，別驅趕對方離開，「他們也只是想過來拿份餐點溫飽而已，拿完就會離開了，若讓您覺得觀感不佳，我們非常抱歉」，貼文狂吸全場按讚力挺。

「樹林大眾牛排」近日在粉專刊登一則「道歉啟示」，文中提到因為有提供愛心餐，有時會有需要的人來拿餐點，「若您來消費時看到門口有較衣衫襤褸的阿伯時，也請大家給點同理心及耐心別驅趕他們離開。」若有顧客覺得觀感不佳，店家非常抱歉。

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其中，有位每天都會拿愛心餐的阿伯曾跟他們說過，「老闆，拍謝，你們門口人多，我不敢靠太近去跟你們拿吃的，怕嚇到你們的客人，耽誤你們做生意。」店家透露，阿伯常常站得遠遠的望著，他們有看到就會招呼對方拿餐，但有時候一忙沒留意到，對方會在旁邊默默的等待、不敢靠近。

令店家不捨的是，阿伯曾被等待的客人白眼驅趕，「真的抱歉是我們不夠勇敢，沒能做些什麼，只能快點做份餐點讓他帶走，看著阿伯的背影真的能感受到心酸。」最後再次致歉，「若造成您消費時的觀感不佳是我們的責任，也希望大家能體諒我們的立場多多包涵。」

貼文一出，眾人紛紛力挺，「好人一生平安，謝謝老闆及員工們的愛心」、「多謝你們用愛服侍街坊，幸好有你們的付出」、「阿伯也是有禮貌的人，知道要等候，不是自以為可憐而理直氣壯的要求餐點！希望社會多點愛心，人都有困難的時候」、「不是每個老闆都像你這樣，真是我們樹林人的驕傲」、「感受到滿滿的愛心，老闆你辛苦了。」

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