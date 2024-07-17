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楊麗花二審仍敗訴！婆婆遺產稅官司　須連帶賠3395萬

▲▼《嘉慶君遊臺灣》媒體首映會-楊麗花。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊麗花夫家遺產稅官司二審宣判，楊麗花等6名繼承人須賠償3395萬餘元。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

歌仔戲國寶楊麗花（本名林麗花）丈夫、骨科名醫洪文棟，於2018年11月過世。但他過世前，因母親死後的遺產稅與罰鍰達1億多元，由姪子代繳。姪子提起訴訟要楊麗花等人償還，一審判楊麗花等6人須連帶賠償4476萬餘元，上訴二審後，改判楊麗花等人須連帶賠償3395萬餘元。可上訴。

洪文棟是新光集團的後代，外傳身家數十億元，也曾擔任過立法委員。他在2018年過世，享壽80歲。他與楊麗花結婚35年，雖然未生子，但感情相當深厚。洪文棟在與楊麗花結婚前，就已經有過婚姻關係，還帶有4個小孩。但楊麗花不在意，2人當年還盛大舉辦婚禮。

不過洪文棟過世前兩年，出現一名男子徐國璋，宣稱自己是洪文棟私生子，打起確認親子關係存在訴訟。案件於2020年確定，最高法院認定徐國璋為私生子，徐國璋事後也認祖歸宗，改名洪國璋。故此，本件遺產官司在洪文棟過世後，改由繼承人承繼訴訟，洪文棟方面的繼承人包含法律上的妻子楊麗花，以及與前妻生下的4名子女，加上洪國璋，一共6人。

本件遺產官司起因於洪家第一代，當時洪萬傳和吳火獅共同創辦新光集團，洪萬傳和妻子洪彭瑞蘭育有洪文樑、洪文棟、鄭洪玉崑3名子女，洪萬傳先於妻子過世，之後妻子也過世，由洪文棟3兄妹繼承遺產。本件為洪彭瑞蘭1992年間過世後，遺產稅款高達1億3430萬3863元，最後由大哥洪文樑的兒子洪士鈞繳納。

由於該筆遺產稅還包含股票問題，當年因洪文棟與妹妹未將股票過戶，導致遺產稅加計股票收入後，墊高稅款與罰鍰，最後洪士鈞繳納近1億5千萬元。因此洪士鈞對叔叔洪文棟與姑姑鄭洪玉崑提出訴訟，請求履行遺產分割各1／3，以攤分遺產稅。一審全數判准，洪文棟（由楊麗花等6名繼承人連帶賠償）與鄭洪玉崑須分別賠償4476萬7954元。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，重新計算股票價額以及遺產占比，最後改判洪文棟部分需負擔金額為3395萬4537元，此部分由楊麗花等6名繼承人連帶賠償；另外鄭洪玉崑部分不變，仍為4476萬7954元。

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