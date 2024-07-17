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供孩讀醫學院！「母抽60%栽培費」兒不爽　法院判給2千多萬

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親當初借錢讓兩個兒子讀醫學院，並簽訂契約書，約定日後兩兒收入按純利60%給她，後來母子對簿公堂，其中一兒與媽媽和解，另一位則得支付2000萬元。對此，律師蘇家宏點出勝訴關鍵，不過他也提醒，「養兒當然可以防老；但最重要的是，父母親要學會如何與子女相處。」

蘇家宏昨日在臉書分享案例，曾有母親為了栽培兩個孩子當醫生，借錢供他們讀醫學院，並與兩兒簽訂契約書，約定日後他們賺的錢，應該按純利60％給媽媽。

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後來，兩兒疑似不願支付，於是母親提出「履行契約」訴訟，其中一人與母親和解，而高等法院判另一個兒子要給媽媽2000多萬元，全案可上訴。

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

此案讓不少人好奇，「父母親到底能否要求子女負擔栽培費？」對此，蘇家宏提出4點解釋，如下：

1.法律上並沒有所謂的「栽培費」，而子女未成年（現在18歲成年）以前，父母有照顧扶養未成年子女的責任。當然，父母親花下大量的時間與金錢栽培子女，子女在情理上應該要感謝父母親的恩情。

2.即便父母親選擇用高規格來扶養子女，在法律上也沒有規定，子女要把父母親之前所花的錢還給他們，父母扶養子女的行為並不是「借錢還錢」。

3.父母親可以主張子女應該扶養父母，且法律有明文規定，扶養的方式由當事人議定之；也就是說，父母和子女針對父母老後要如何扶養，可用契約來約定。

4.養兒防老的第一步，就是不要把錢全部給子女。第二步是可以跟子女約定扶養的方式，像是以扶養承諾書來約定，子女每個月要給父母親多少錢、跟哪一個子女居住、何人來照顧...等，約定清楚就可以安心養老。

▲▼老人,長輩,奶奶,阿嬤,手。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

拉回此案，法院認定，母親與子女所簽的契約屬於扶養費契約，所以才判決母親勝訴。蘇家宏直言，「姑且不論實情是什麼，我們可以清楚知道：只要我們年滿18歲，就要對自己所簽的契約負責，而且契約中的文字也非常重要，只要契約不違反法律規定就要遵守。」

另外，他也提醒，父母年邁後的扶養問題，絕不只是父母對子女，更是子女間的問題，「舉例來說，有四個兒子的家庭，母親老後到底由哪一個兒子負責實際照顧？輪流還是固定？生活醫療費用等由四個兒子平均？還是依照個別能力來比例負擔？如果談不清楚就會讓家族產生紛爭。」

最後，蘇家宏表示，養兒當然可以防老；但最重要的是，父母親要學會如何與子女相處，找到最適合自己的家庭、能夠讓彼此平安幸福的方法，才能讓生活得到堅強的保障，就不怕老來生活沒有依靠了。

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