提高公糧收購價「白飯恐漲至15元」　陳駿季：生產端就先漲一波

▲農業部陳駿季強調提高公糧收購價格非最佳選項。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院昨通過提高公糧收購價格5元的主決議，有學者指出，將帶動米價上揚，未來自助餐白飯每碗可能從10元漲到 15元。農業部長陳駿季今（17日）坦言，不只消費端，生產端的產業鏈也會提高成本。至於是否遵照立院決議，陳駿季說「主決議的強制性，媒體比我清楚」，強調提高公糧收購價「非最佳選項」。

立法院昨通過主決議，將已有13年沒調整的政府公糧收購價格，由現行每公斤26元提高到31元。陳駿季今出席「農業部與中央研究院簽署淨零減碳科研推動合作備忘錄」記者會做出回應。

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陳駿季表示，調高公糧收購價格「非最佳選項」，短期內雖帶動糧價上漲，但恐加劇稻作超產、產業失衡等負面影響，農業部將續推「1集、2轉、3加3」稻米產業精進政策，這也是與各地農民和農會討論出來的最佳方案，嘉惠的對象是所有稻農，而非只有繳交公糧的3成農民。

媒體追問農業部是否會遵照立院主決議提高公糧收購價格，陳駿季回應「立法院決議的強制性，媒體朋友比我還清楚」，經過農業部門仔細評估，提高公糧收購價格，絕非最佳選項。

針對提高公糧收購價恐導致米價上揚，也衝擊餐飲消費市場，傳出未來自助餐白飯可能每碗從10元漲到15元。陳駿季表示，這是不同的預測模型的預測結果，但可以想見，公糧收購價提高後，先不講消費端，生產端稻作產業鏈，包括秧苗、整地、相關資材等，都會因公糧價格提高而漲價，農民得到公糧漲價的效益，也會被稀釋掉。

